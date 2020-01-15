КИЕВ, 15 янв – РИА Новости. Украинские силовики заявили о девяти обстрелах их позиций в Украинские силовики заявили о девяти обстрелах их позиций в Донбассе в среду, один военный погиб.

Ранее украинские силовики заявили, что зафиксировали 10 обстрелов их позиций в Донбассе за минувшие сутки.

По данным силовиков, с начала суток "вооруженные формирования девять раз нарушили режим прекращения огня".

"Сегодня, 15 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб", - говорится в сообщении пресс-центра штаба операции объединенных сил Украины на странице в Facebook.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР , которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.