Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-15T19:55+0300
https://ria.ru/20200115/1563468464.html
Украинские силовики заявили о девяти обстрелах их позиций в Донбассе
https://cdn22.img.ria.ru/images/156180/89/1561808936_0:182:3000:1870_1036x0_80_0_0_a7b64b3b7865d3761c1c58c1523e3a11.jpg
РИА Новости

Украинские силовики заявили о девяти обстрелах их позиций в Донбассе

19:55 15.01.2020
929
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские солдаты
Украинские солдаты
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
КИЕВ, 15 янв – РИА Новости. Украинские силовики заявили о девяти обстрелах их позиций в Донбассе в среду, один военный погиб.
Ранее украинские силовики заявили, что зафиксировали 10 обстрелов их позиций в Донбассе за минувшие сутки.
По данным силовиков, с начала суток "вооруженные формирования девять раз нарушили режим прекращения огня".
"Сегодня, 15 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб", - говорится в сообщении пресс-центра штаба операции объединенных сил Украины на странице в Facebook.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Женщина с паспортом гражданина ДНР
13 января, 10:46
Киев не успеет выполнить условия для выборов в Донбассе, считают в ДНР
222031
Обсудить 1
Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов
ДНР планирует обсудить в Минске вопрос открытия новых КПП в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский рассказал о работе над новыми списками для обмена пленными
Украинский военный
Сотрудник Народной милиции погиб в результате обстрела, сообщили в ЛНР
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
ДНР не намерена признавать конституционную реформу Киева
Украинский военный
ВСУ шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
Военнослужащий армии ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
СК завел новое уголовное дело по обстрелам в Донбассе
Военнослужащие Народной милиции ДНР
ДНР обвинила силовиков в размещении танков вблизи жилых домов
Военнослужащий армии ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
В ДНР заявили, что для разведения сил нужен дополнительный документ
Здание Белого в Вашингтоне. 30 июля 2019
В Белом доме назвали процесс импичмента фальшивым
Исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко во время брифинга в Киеве
В "Нафтогазе" рассказали о впечатлениях от встречи с Путиным
Тегеран
Британский посол покинул Иран, сообщили СМИ
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров назначил исполняющего обязанности руководителя Чечни
Каир
МИД Турции осудил задержание сотрудников агентства Anadolu в Египте
Иранские специалисты работают на АЭС Бушер
Иран отклонил предложение Трампа о новой ядерной сделке
Александр Рар, политолог, научный директор Германо-Российского форума, эксперт Международного дискуссионного клуба Валдай
Немецкий политолог прокомментировал отставку российского правительства
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:03Британский продюсер рассказал, может ли кто-то стать новыми Beatles
05:58В Гидрометценте рассказали, ждать ли в России крещенские морозы
05:53Сеул ищет способ реализовать сотрудничество с КНДР в условиях санкций
05:48Разведчик рассказал, кто помогал советским партизанам в войну в Польше
05:46В Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть гриппом и ОРВИ
05:40Разведчик рассказал о первом общем бое советских и польских партизан
05:34В Гидрометцентре рассказали о температурных аномалиях
05:27Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России
05:26Синоптики рассказали, когда в России начинается климатическая весна
05:16В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в России в феврале
05:13В Японии создали кризисный отдел из-за случая пневмонии нового типа
05:09Вашингтон и Сеул не смогли договориться о разделении военных расходов
05:06В Сирии боевики продолжают обстреливать населенные пункты под Алеппо
05:03Глава МИД Пакистана заявил, что на встрече с Помпео обсудит Иран
05:02Жириновский ответил на вопрос о намерении посадить Соловьева в тюрьму
04:57В Хабаровском крае посчитали, сколько региону нужно на детские пособия
04:47Машков прокомментировал то, что "Дылда" не стала номинантом на "Оскар"
04:41Ъ: Медведев планировал реформу политической системы
04:39Роскосмос нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
04:36В Бейруте армия взяла под контроль район около российского посольства
Лента новостейМолния