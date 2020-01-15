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Формирование нового правительства
2020-01-15T19:45+0300
https://ria.ru/20200115/1563468026.html
Все фракции Госдумы встретятся с Мишустиным в четверг утром
https://cdn25.img.ria.ru/images/156346/34/1563463466_0:0:3042:1711_1036x0_80_0_0_c097ef1826e300976592b6d66835b9c5.jpg
РИА Новости

Все фракции Госдумы встретятся с Мишустиным в четверг утром

19:42 15.01.2020 (обновлено: 19:45 15.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Все парламентские фракции в Госдуме РФ в четверг утром встретятся с главой ФНС Михаилом Мишустиным, кандидатура которого предложена на пост премьер-министра России, сообщил журналистам лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.
"Завтра с утра все фракции по очереди (встретятся)", - сказал Миронов.
Зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Дмитрий Новиков также подтвердил РИА Новости, что фракция на внеочередном заседании в четверг обсудит кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра.
"Мы завтра же проведём внеочередное заседание фракции, соберёмся, чтобы обсудить все ту политическую ситуацию, которая возникает в связи с последними новостями, событиями. Я думаю, что до обеда мы в основном определимся в своих шагах и подходах. Кандидатура, прямо скажем так, не находилась в обойме очевидных для назначения на пост председателя правительства, поэтому есть что обсуждать. В принципе на том участке работы, (где он ранее работал), Мишустин зарекомендовал себя как профессионал, человек, который открыт к взаимодействию с фракциями. С точки зрения должностных обязанностей, за которые он отвечал, у нас крупных претензий к нему нет", - заявил Новиков.
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинСергей МироновСправедливая РоссияГосдума РФФедеральная налоговая служба РФРоссияПолитика
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