Все фракции Госдумы встретятся с Мишустиным в четверг утром

"Мы завтра же проведём внеочередное заседание фракции, соберёмся, чтобы обсудить все ту политическую ситуацию, которая возникает в связи с последними новостями, событиями. Я думаю, что до обеда мы в основном определимся в своих шагах и подходах. Кандидатура, прямо скажем так, не находилась в обойме очевидных для назначения на пост председателя правительства, поэтому есть что обсуждать. В принципе на том участке работы, (где он ранее работал), Мишустин зарекомендовал себя как профессионал, человек, который открыт к взаимодействию с фракциями. С точки зрения должностных обязанностей, за которые он отвечал, у нас крупных претензий к нему нет", - заявил Новиков.