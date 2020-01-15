Все фракции Госдумы встретятся с Мишустиным в четверг утром

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Все парламентские фракции в Госдуме РФ в четверг утром встретятся с главой ФНС Михаилом Мишустиным, кандидатура которого предложена на пост премьер-министра России, сообщил журналистам лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.
"Завтра с утра все фракции по очереди (встретятся)", - сказал Миронов.
Зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Дмитрий Новиков также подтвердил РИА Новости, что фракция на внеочередном заседании в четверг обсудит кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра.
"Мы завтра же проведём внеочередное заседание фракции, соберёмся, чтобы обсудить все ту политическую ситуацию, которая возникает в связи с последними новостями, событиями. Я думаю, что до обеда мы в основном определимся в своих шагах и подходах. Кандидатура, прямо скажем так, не находилась в обойме очевидных для назначения на пост председателя правительства, поэтому есть что обсуждать. В принципе на том участке работы, (где он ранее работал), Мишустин зарекомендовал себя как профессионал, человек, который открыт к взаимодействию с фракциями. С точки зрения должностных обязанностей, за которые он отвечал, у нас крупных претензий к нему нет", - заявил Новиков.
В среду президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке правительства во главе с Дмитрием Медведевым. Временное исполнение обязанностей премьера возложено на Медведева. Пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Госдума в четверг 16 января рассмотрит назначение Мишустина на пост премьера.