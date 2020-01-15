В СФ приветствуют меры Путина по выходу из "демографической ловушки"

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Озвученные президентом РФ Инна Святенко. Озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в послании меры господдержки семьям с детьми позволят решить проблемы в сфере демографии, заявила РИА Новости в среду первый замглавы социального комитета Совфеда

"Для меня очень важно было услышать (позицию – Прим. ред.) президента по вопросу выхода из "демографической ловушки", в которую попала наша страна", - сказала сенатор.

С уверенностью можно сказать, что многомиллионное государство взяло курс на повышение благосостояния семей с детьми и обеспечение устойчивого естественного роста численности населения страны, отметила Святенко.

"От жителей я часто слышала, что помогать необходимо не только тем, у кого родился второй ребенок, но и тем, кто впервые стал родителями. И сегодня действительно исторический день – Владимир Путин сообщил, что материнский капитал будет выплачиваться при рождении первенца, а при рождении второго ребенка увеличен еще на 150 тысяч рублей", - подчеркнула законодатель.

Кроме того, государство окажет адресную помощь тем родителям, у кого есть дети в возрасте от 3-х до 7 лет, а доход не превышает прожиточный минимум. "Это действительно важно, поскольку во время декрета одного из членов семьи, она лишается части своего дохода. Поэтому положительным, на мой взгляд, также стало и решение президента о продлении программы материнского капитала до 2026 года", - сказала Святенко.

Безусловно, все эти меры будут поддержаны парламентариями, "ведь дети - наше будущее, а семья - основа российского общества", отметила политик.

По словам замглавы экономического комитета СФ Валерия Васильева, президент сформулировал новые цели и задачи как для Федерального собрания, так и для правительства, а также новые обязательства государства, которые предстоит начать реализовывать как в этом, так и в последующие годы.

"Запрос в обществе на перемены отражен в послании в полной мере. Работать по старинке уже не получится, и федеральная, и региональная, и местная власть должны соответствовать высоким требованиям и стандартам государственно-гражданского партнёрства. Кроме того, столь широкие социальные обязательства потребуют пересмотра как федерального, так и региональных бюджетов", - сказал Васильев РИА Новости.