Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-15T19:35+0300
https://ria.ru/20200115/1563467774.html
Сенатор назвал Мишустина профессионалом высокого уровня
https://cdn25.img.ria.ru/images/156135/58/1561355864_0:131:2783:1696_1036x0_80_0_0_067a322575ca8ff1529060eb5f24833b.jpg
РИА Новости

Сенатор назвал Мишустина профессионалом высокого уровня

19:35 15.01.2020
3964
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкРуководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин
Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Глава ФНС России Михаил Мишустин, предложенный на пост премьера РФ - профессионал высокого уровня, умеющий достигать поставленные задачи и выстроивший эффективную систему финансово-налогового администрирования, заявил РИА Новости первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин.
В среду президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра.
"Это очень профессиональная, удачная кандидатура", - отметил Рябухин. Он подчеркнул, что Мишустин - профессионал, "который смог эффективно выстроить систему государственного финансово-налогового администрирования".
Сенатор отметил, что Мишустин "умеет выстраивать алгоритм достижения цели". Эти качества позволят ему использовать свой богатый опыт в реализации национальных целей, национальных проектов, полагает Рябухин.
По словам сенатора, сейчас важно не только обеспечение экономического развития страны, но и контроль рационального использования средств.
Михаил Мишустин
Вчера, 19:14
Биография Михаила Мишустина
3345319
Обсудить 2
Формирование нового правительстваМихаил МишустинГосдума РФФедеральная налоговая служба РФПравительство РФВладимир ПутинРоссияПолитика
Рекомендуем
Михаил Мишустин
Биография Михаила Мишустина
Руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин
Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьера
Михаил Мишустин
Политолог предположил, зачем Мишустина пригласили на пост премьера
Михаил Мишустин
Все фракции Госдумы встретятся с Мишустиным в четверг утром
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров назначил исполняющего обязанности руководителя Чечни
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
Миронов рассказал, кого видит в качестве кандидата на пост премьера
Дом Правительства РФ
Немецкий эксперт прокомментировал отставку российского правительства
Руководитель ФНС Михаил Мишустин
Политолог назвал Мишустина сильным управленцем
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед встречей с членами правительства РФ
Правительство России уходит в отставку
Дмитрий Медведев
Медведев останется председателем "Единой России"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Биография Дмитрия Медведева
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Американский эксперт прокомментировал уход правительства РФ в отставку
Реакция министров на отставку правительства
Реакция министров на отставку правительства попала на видео
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников
Сенатор назвал Мишустина жестким исполнителем
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с членами правительства РФ
Новое правительство. Драмы нет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:35Сенатор назвал Мишустина профессионалом высокого уровня
19:35Совет Госдумы проводит внеочередное заседание
19:34Сторонники властей Венесуэлы не пустили оппозицию в здание парламента
19:32"Справедливая Россия" поддержит кандидатуру Мишустина на пост премьера
19:30Российское посольство в США выразило протест в связи с переводом Бута
19:27ЕР проведет заседание фракции по кандидатуре премьера в четверг утром
19:27Путин подписал указ об отставке правительства
19:27Германия работает над сохранением своего контингента в Ираке
19:26Михаил Мишустин приехал в Госдуму
19:21Путин сделал серьезный шаг для изменений в обществе, заявил Мутко
19:19Жириновский предположил, кто может войти в состав нового правительства
19:16Заседание правительства, запланированное на четверг, перенесли
19:14РЖД ввели компенсации пассажирам за опоздание скоростных "Ласточек"
19:13Температура в Петербурге побила рекорд 1975 года
19:11Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину пост премьера
19:10Трамп ожидает полного оправдания по процедуре импичмента
19:09Обвинение на процессе об импичменте Трампа в сенате возглавит Шифф
19:08Мутко оценил контакты федерального правительства с губернаторами
19:03Глава Ингушетии рассказал об ожиданиях от нового правительства
19:03СМИ сообщили об обыске у главы налоговой службы Украины
Лента новостейМолния