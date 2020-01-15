Сенатор назвал Мишустина профессионалом высокого уровня

"Это очень профессиональная, удачная кандидатура", - отметил Рябухин. Он подчеркнул, что Мишустин - профессионал, "который смог эффективно выстроить систему государственного финансово-налогового администрирования".

Сенатор отметил, что Мишустин "умеет выстраивать алгоритм достижения цели". Эти качества позволят ему использовать свой богатый опыт в реализации национальных целей, национальных проектов, полагает Рябухин.

По словам сенатора, сейчас важно не только обеспечение экономического развития страны, но и контроль рационального использования средств.