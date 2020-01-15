"Справедливая Россия" поддержит кандидатуру Мишустина на пост премьера

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. "Справедливая Россия" поддержит кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность председателя правительства РФ, заявил журналистам лидер СР Сергей Миронов.
Отвечая на соответствующий вопрос, Миронов ответил утвердительно. "Это профессионал", - сказал он.
В среду премьер Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.