"Справедливая Россия" поддержит кандидатуру Мишустина на пост премьера

Отвечая на соответствующий вопрос, Миронов ответил утвердительно. "Это профессионал", - сказал он.

В среду премьер Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.