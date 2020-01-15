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Формирование нового правительства
2020-01-15T19:40+0300
https://ria.ru/20200115/1563467613.html
"Справедливая Россия" поддержит кандидатуру Мишустина на пост премьера
https://cdn22.img.ria.ru/images/155330/58/1553305829_0:104:3077:1835_1036x0_80_0_0_efce5b4921e80402b007e79418054ccc.jpg
РИА Новости

"Справедливая Россия" поддержит кандидатуру Мишустина на пост премьера

19:32 15.01.2020 (обновлено: 19:40 15.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкРуководитель ФНС Михаил Мишустин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 6 мая 2019
Руководитель ФНС Михаил Мишустин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 6 мая 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. "Справедливая Россия" поддержит кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность председателя правительства РФ, заявил журналистам лидер СР Сергей Миронов.
Отвечая на соответствующий вопрос, Миронов ответил утвердительно. "Это профессионал", - сказал он.
В среду премьер Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
Михаил Мишустин
Вчера, 19:26Формирование нового правительства
Михаил Мишустин приехал в Госдуму
8420016
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинСергей МироновСправедливая РоссияПравительство РФПолитика
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