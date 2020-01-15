Российское посольство в США выразило протест в связи с переводом Бута

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. В российском внешнеполитическом ведомстве с тревогой восприняли решение В российском внешнеполитическом ведомстве с тревогой восприняли решение США о переводе россиянина Виктора Бута в тюремный спецблок с дополнительными режимными ограничениями, сообщили РИА Новости в МИД РФ

"С тревогой восприняли решение американских властей о переводе гражданина России Виктора Бута, осужденного в США по сомнительному обвинению и отбывающего 25-летнее заключение в штате Иллинойс, в тюремный спецблок с дополнительными режимными ограничениями. Последний раз подобные меры применялись к нему более трех лет назад", - сообщили в МИД РФ.

"Сначала Бута в США без внятных доказательств, фактически на основе одних лишь показаний агентов-провокаторов обвинили в торговле оружием и приговорили к огромному тюремному сроку. Затем ему отказывали в праве на свидание с женой и дочерью, которым длительное время не выдавали американские визы. Теперь, по всей видимости, тюремная администрация решила вернуться к практике морального давления и запугивания нашего соотечественника", - указали в МИД России.

В ведомстве подчеркнули, что посольство России в Вашингтоне незамедлительно потребовало отмены необоснованных ограничений, заявив протест по поводу правового произвола в отношении Бута.