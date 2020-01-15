Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-15T19:51+0300
https://ria.ru/20200115/1563467578.html
Российское посольство в США выразило протест в связи с переводом Бута
https://cdn21.img.ria.ru/images/151731/65/1517316509_0:179:2501:1585_1036x0_80_0_0_dcb9d81f66880f01bca98edab4413da2.jpg
РИА Новости

Российское посольство в США выразило протест в связи с переводом Бута

19:30 15.01.2020 (обновлено: 19:51 15.01.2020)
2113
© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкПосольство Российской Федерации в Вашингтоне
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. В российском внешнеполитическом ведомстве с тревогой восприняли решение США о переводе россиянина Виктора Бута в тюремный спецблок с дополнительными режимными ограничениями, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
"С тревогой восприняли решение американских властей о переводе гражданина России Виктора Бута, осужденного в США по сомнительному обвинению и отбывающего 25-летнее заключение в штате Иллинойс, в тюремный спецблок с дополнительными режимными ограничениями. Последний раз подобные меры применялись к нему более трех лет назад", - сообщили в МИД РФ.
Камеры смертников в тюрьме Сен-Квентин в Калифорнии
9 декабря 2019, 15:50
Виктор Бут и его товарищ рассказали, что творится в спецтюрьмах США
"Сначала Бута в США без внятных доказательств, фактически на основе одних лишь показаний агентов-провокаторов обвинили в торговле оружием и приговорили к огромному тюремному сроку. Затем ему отказывали в праве на свидание с женой и дочерью, которым длительное время не выдавали американские визы. Теперь, по всей видимости, тюремная администрация решила вернуться к практике морального давления и запугивания нашего соотечественника", - указали в МИД России.
В ведомстве подчеркнули, что посольство России в Вашингтоне незамедлительно потребовало отмены необоснованных ограничений, заявив протест по поводу правового произвола в отношении Бута.
"Продолжим принимать все возможные меры для защиты его прав. Настаиваем также на том, чтобы ему как можно скорее предоставили возможность вернуться на Родину",- заключили в МИД.
Изображения и плакаты генерала КСИР Касема Сулеймани на улицах Тегерана
5 января, 15:30
Убийство Сулеймани могло быть провокацией против Трампа, считает Бут
1740024
Обсудить 1
Виктор БутМИД РФВашингтон (штат)РоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Варшава, Польша
Политолог объяснил, почему Польша хочет отомстить России
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
Президент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию
Баннер в информационном агентстве Sputnik Эстония в Таллине
Глава Sputnik Эстония назвала давление властей на агентство цензурой
Александр Рар, политолог, научный директор Германо-Российского форума, эксперт Международного дискуссионного клуба Валдай
Немецкий политолог прокомментировал отставку российского правительства
Первая сессия Европарламента нового созыва. 4 июля 2019
В Европарламенте обвинили Россию в "искажении" истории Второй мировой
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров назначил исполняющего обязанности руководителя Чечни
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков рассказал о польской задумке расчленить Россию на три части
Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Таллине
В России оценили слова Кальюлайд о "несбывшейся надежде" на Москву
Президент РФ Владимир Путин и руководитель ФНС Михаил Мишустин во время встречи
Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину пост премьера
Исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко во время брифинга в Киеве
В "Нафтогазе" рассказали о впечатлениях от встречи с Путиным
Реакция министров на отставку правительства
Реакция министров на отставку правительства попала на видео
Прохожие на Красной площади в Москве
В США нашли виновника в том, что "Россия опять выигрывает"
Режиссер Андрей Кончаловский
Кончаловский прокомментировал послание Путина Федеральному собранию
Истребитель F-15 ВВС Израиля
В Сирии заявили, что авиабазу в Хомсе атаковали самолеты ВВС Израиля
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:58В Гидрометценте рассказали, ждать ли в России крещенские морозы
05:53Сеул ищет способ реализовать сотрудничество с КНДР в условиях санкций
05:48Разведчик рассказал, кто помогал советским партизанам в войну в Польше
05:46В Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть гриппом и ОРВИ
05:40Разведчик рассказал о первом общем бое советских и польских партизан
05:34В Гидрометцентре рассказали о температурных аномалиях
05:27Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России
05:26Синоптики рассказали, когда в России начинается климатическая весна
05:16В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в России в феврале
05:13В Японии создали кризисный отдел из-за случая пневмонии нового типа
05:09Вашингтон и Сеул не смогли договориться о разделении военных расходов
05:06В Сирии боевики продолжают обстреливать населенные пункты под Алеппо
05:03Глава МИД Пакистана заявил, что на встрече с Помпео обсудит Иран
05:02Жириновский ответил на вопрос о намерении посадить Соловьева в тюрьму
04:57В Хабаровском крае посчитали, сколько региону нужно на детские пособия
04:47Машков прокомментировал то, что "Дылда" не стала номинантом на "Оскар"
04:41Ъ: Медведев планировал реформу политической системы
04:39Роскосмос нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
04:36В Бейруте армия взяла под контроль район около российского посольства
04:32В Палестине рассказали о перспективах переговоров с Израилем
Лента новостейМолния