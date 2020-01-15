Германия работает над сохранением своего контингента в Ираке

БЕРЛИН, 15 янв - РИА Новости. Министр обороны Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр обсудила в Багдаде вопрос о миссии бундесвера и о будущем сотрудничестве в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*, сообщило в среду оборонное ведомство.

Официальным условием для дальнейшего присутствия в Ираке немецкого контингента является "приглашение правительства Ирака ", говорится в сообщении Минобороны в Twitter.

Иракское правительство согласно продлить мандат бундесвера в стране, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас на заседании в бундестаге в среду. Он сообщил, что представители правительства ФРГ провели переговоры с премьер-министром Ирака Аделем Абдель Махди, в ходе которых тот "подтвердил, что Багдад сильно заинтересован в продолжении международного содействия, и высказался за сохранение бундесвера в Ираке".

"Мы выступаем за то, чтобы мы могли продолжить поддержку, которую мы оказывали до сих пор", - заявил Маас.

Он добавил, что в Берлине не заинтересованы "во вкладе в дестабилизацию Ирака".

"Мы хотим продолжить эту миссию, но нам ясно, что мы сможем выполнить это только с согласия иракского правительства", - заявила ранее на экстренном заседании комитета бундестага по обороне Крамп-Карренбауэр.

Парламент Ирака проголосовал за разрыв соглашения с западной коалицией по борьбе с ИГ* и вывод иностранных войск из страны после того, как США провели операцию в районе аэропорта Багдада против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.