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Отставка правительства России
2020-01-15T19:19+0300
https://ria.ru/20200115/1563466948.html
Жириновский предположил, кто может войти в состав нового правительства
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РИА Новости

Жириновский предположил, кто может войти в состав нового правительства

19:19 15.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЛидер ЛДПР Владимир Жириновский во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным по случаю 30-летия ЛДПР
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным по случаю 30-летия ЛДПР
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский надеется, что в состав нового кабмина пригласят членов правительства Дмитрия Медведева и нынешнего созыва Госдумы; но кто именно войдет в состав кабинета министров и займет должность председателя, говорить сложно, звучат предположения о разных кандидатурах.
Дмитрий Медведев ранее в среду заявил президенту РФ Владимиру Путину, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку. Глава государства попросил правительство в полном объеме исполнять обязанности до формирования нового кабинета, также он указал, что в ближайшее время встретится с каждым из членов правительства.
"Мы надеемся, что часть из них (членов правительства Медведева - ред.) останется в новом правительстве. В любом случае, те, кто новые придут, видимо, хорошо известны, и никаких особых отрицательных моментов в стране не будет. Будут работать министры наши, может быть, кого-то из Госдумы пригласят. То есть это обычная процедура. Здесь нет ничего такого печального, катастрофического, трагедийного. Это нормально: правительство работает, уходит в отставку", - сказал Жириновский журналистам, отметив, что все же это грустное событие, сравнимое с разводом в семье.
По его словам, Путин наверняка предложит кому-то из членов правительства остаться в новом составе кабмина.
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Кандидатуру нового премьера по действующей конституции должен внести президент, и она уже наверняка согласована, считает Жириновский. "И кто этим человеком может быть, очень сложно (сказать - ред.). Может быть, тот же Силуанов (Антон Германович, и. о. первого заместителя председателя правительства - министра финансов - ред.), может быть, это будет Чемезов (Сергей Викторович, генеральный директор государственной корпорации "Ростех" - ред.), он занимался технологиями нашими, может быть какой-то губернатор, который себя хорошо проявил... Были разговоры, может быть министр обороны, может быть губернатор тульский, может министр внутренних дел, губернатор ярославский. Там много разговоров. Но мы не знаем, каково решение президента. Наверняка список у него готов", - сказал Жириновский.
Лидер ЛДПР отметил, что ему хотелось бы, чтобы это были "достойные люди, образованные, смелые и молодые - лет 50, максимум 60, может быть, даже 30 лет". Однако, по словам Жириновского, возраст особого значения не имеет. "Главное, чтобы в комплексе деловые качества, главное, чтобы честный преданный патриот и любил Россию", - заключил политик.
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с членами правительства РФ
Вчера, 17:56
Новое правительство. Драмы нет
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Отставка правительства РоссииДмитрий МедведевГосдума РФПравительство РФВладимир ПутинВладимир ЖириновскийРоссияПолитика
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