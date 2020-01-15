Жириновский предположил, кто может войти в состав нового правительства

Дмитрий Медведев ранее в среду заявил президенту РФ Владимиру Путину, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку. Глава государства попросил правительство в полном объеме исполнять обязанности до формирования нового кабинета, также он указал, что в ближайшее время встретится с каждым из членов правительства.

"Мы надеемся, что часть из них (членов правительства Медведева - ред.) останется в новом правительстве. В любом случае, те, кто новые придут, видимо, хорошо известны, и никаких особых отрицательных моментов в стране не будет. Будут работать министры наши, может быть, кого-то из Госдумы пригласят. То есть это обычная процедура. Здесь нет ничего такого печального, катастрофического, трагедийного. Это нормально: правительство работает, уходит в отставку", - сказал Жириновский журналистам, отметив, что все же это грустное событие, сравнимое с разводом в семье.

Кандидатуру нового премьера по действующей конституции должен внести президент, и она уже наверняка согласована, считает Жириновский. "И кто этим человеком может быть, очень сложно (сказать - ред.). Может быть, тот же Силуанов (Антон Германович, и. о. первого заместителя председателя правительства - министра финансов - ред.), может быть, это будет Чемезов (Сергей Викторович, генеральный директор государственной корпорации "Ростех" - ред.), он занимался технологиями нашими, может быть какой-то губернатор, который себя хорошо проявил... Были разговоры, может быть министр обороны, может быть губернатор тульский, может министр внутренних дел, губернатор ярославский. Там много разговоров. Но мы не знаем, каково решение президента. Наверняка список у него готов", - сказал Жириновский.