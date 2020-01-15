РЖД ввели компенсации пассажирам за опоздание скоростных "Ласточек"

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. РЖД ввели выплату денежных компенсаций пассажирам за опоздание скоростных электропоездов "Ласточка" наряду с поездами "Сапсан" и "Аллегро" (Allegro), следует из документов на сайте компании

Ранее у РЖД действовал документ по выплате компенсации при опоздании поездов "Сапсан" и "Аллегро". Объем зависел от времени их опоздания по вине перевозчика: от 60 до 119 минут - в размере 25% от стоимости проезда, от 120 минут - в размере 50%. Новый документ учитывает и скоростные "Ласточки" (700-й нумерация).

"Выплата денежных компенсаций пассажирам за опоздание поездов "Сапсан", "Аллегро" и "Ласточка" 700-й нумерации на станции назначения пассажиров осуществляется в следующих размерах: за опоздание на период от 60 до 119 минут - 25% стоимости проезда; за опоздание на период от 120 минут - 50% стоимости проезда, но не менее размера, предусмотренного статьей ПО Федерального закона "Устав железнодорожного транспорта РФ", - говорится в распоряжении РЖД.

Выплата денежных компенсаций за замену поездов "Аллегро" другим типом подвижного состава или другими транспортными средствами при условии доставки пассажиров на станции назначения осуществляется в размере 20% стоимости билета. При этом компенсации за опоздание "Сапсана" и "Ласточки" 700-й нумерации не предполагается, если оно произошло из-за обстоятельств непреодолимой силы, неисправности технических транспортных средств, угрожающей жизни или здоровью пассажиров и возникшей не по вине РЖД, либо иных не зависящих от компании обстоятельств.

Компенсации за опоздание "Аллегро" на станции, расположенные на территории РФ, не осуществляется, если опоздание произошло из-за обстоятельств непреодолимой силы, неисправности технических транспортных средств, угрожающей жизни и здоровью пассажиров и возникшей не по вине перевозчика, забастовки и прочих акций трудового протеста либо иных не зависящих от перевозчика обстоятельств, а также, если пассажир до приобретения билета был проинформирован о задержке отправления поезда.