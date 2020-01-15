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Отставка правительства России
2020-01-15T19:14+0300
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Юрист и либерал: Медведев ушел в отставку с поста премьер-министра
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РИА Новости

Юрист и либерал: Медведев ушел в отставку с поста премьер-министра

19:13 15.01.2020 (обновлено: 19:14 15.01.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед встречей с членами правительства РФ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед встречей с членами правительства РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед встречей с членами правительства РФ
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, занимавший пост премьера без малого восемь лет, уходит в отставку вместе со всем кабмином.
О нем многие отзываются как о человеке либеральных взглядов, практически все отдают ему должное как юристу-профессионалу, разбирающемуся в праве. Не обходилось и без критики в адрес Медведева - и в бытность его премьером, и до этого, на посту президента России.
Вместе с тем, в политическом истеблишменте и экспертной среде часто можно услышать мнение о том, что он пользуется уважением и доверием президента Владимира Путина, входит в "ближний круг" главы государства.
В этом свете вполне логичным выглядит то, что Путин после известий об отставке кабмина заявил о намерении ввести должность зампредседателя Совета безопасности и предложил ее Медведеву.
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Петербуржец и юрист

Медведев, как и Путин, уроженец Ленинграда. Он родился 14 сентября 1965 года в семье педагогов, его отец был профессором Ленинградского технологического института, а мать, филолог по образованию, преподавала в Педагогическом институте имени А. И. Герцена.
Сам Медведев учился на юрфаке Ленинградского государственного университета, в 1990 году окончил и аспирантуру ЛГУ. Некоторое время после этого он преподавал в том же университете.
На рубеже 1990-2000-х годов Медведев работал в аппарате правительства, затем - в администрации президента, пройдя путь от замруководителя, в октябре 2003 года он возглавил администрацию.
В правительствах Михаила Фрадкова и Виктора Зубкова он занимал пост первого вице-премьера. После этого Медведев участвовал в президентской избирательной кампании 2007-2008 года, тогда его кандидатура была поддержана Путиным. Медведев был избран президентом по итогам голосования 2 марта 2008 года, а 7 мая вступил в должность.
Через четыре года избранный президент Путин вновь выберет его кандидатуру - уже для назначения главой правительства, а ещё через шесть лет - в 2018 году - при выборе премьера на новом президентском сроке вновь остановит свой выбор на Медведеве.
С 2012 года Медведев также возглавляет правящую партию "Единая Россия", которая на данный момент имеет большинство в парламенте.
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Биография Дмитрия Медведева

Конфликты с Кудриным и Лужковым

Во время президентства Медведева произошли две очень громкие отставки, для многих они стали неожиданными.
Мало кто предрекал уход с поста мэра Москвы такого политического тяжеловеса, как Юрий Лужков, который 18 лет пробыл в кресле столичного градоначальника. Но это случилось в 2010 году - к концу сентября Медведев подписал указ об отставке мэра столицы. Что касается причин этого решения, содержащаяся в документе формулировка гласила: "в связи с утратой доверия президента".
Долгую историю имеют и разногласия Медведева с экс-министром финансов Алексеем Кудриным, ныне возглавляющим Счетную палату: приставка "экс" появилась в обозначении его должности как раз во время президентства Медведева.
Кульминация этого конфликта стала публичной: в 2011 году и - по иронии судьбы - тоже в конце сентября на одном из заседаний Медведев достаточно резко ответил на слова Кудрина о существующих разногласиях и нежелании работать в правительстве, которое после президентских выборов 2012 года может возглавить Медведев. Он подчеркнул, что "никто никому никаких приглашений не раздавал" и предложил главе Минфина уйти в отставку. Кудрин так и поступил.

Знаковые решения

В геополитическом плане годы руководства Медведева страной запомнятся признанием независимости Абхазии и Южной Осетии в 2008 году. Ответом на это решение со стороны Грузии стал разрыв дипломатических отношений с Москвой.
В период президентства Медведева в Конституцию РФ были внесены поправки, увеличившие срок полномочий президента и Госдумы: глава государства теперь избирается на 6 лет, а депутаты нижней палаты парламента - на 5 лет.
Еще одним из запомнившихся решений Медведева-президента стал отказ от перевода часов на зимнее и летнее время.
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед встречей с членами правительства
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Критика темпов реализации нацпроектов

Последние два года с момента избрания Путина президентом на новый шестилетний срок правительство Медведева занималось реализацией национальных проектов, начало которым положил новый "майский указ" президента.
Тема нацпроектов декларировалась как одна из центральных и ключевых в работе нынешнего правительства. Однако в последнее время довольно часто можно было услышать слова о медлительности при их реализации. Так, в конце минувшего года на одном из заключительных совещаний Путин обратил внимание на долгую раскачку в работе по нацпроектам, в результате чего почти год в этом процессе был упущен.

Последние решения

Одними из последних решений, реализованных нынешним правительством Медведева, стали внесение изменений в пенсионную систему и повышение ставки НДС до 20%. Обе реформы были проведены в 2019 году.
А вот завершить преобразование сферы контроля и надзора нынешнему правительству, видимо, не суждено, реформа должна закончиться к 1 января 2021 года. Работа в рамках так называемой "регуляторной гильотины" еще идет - этот механизм Медведев предложил в январе прошлого года для пересмотра контрольных требований к бизнесу, в результате его применения должны утратить силу все требования, которые не будут специально одобрены или изменены.
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