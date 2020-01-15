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Температура в Петербурге побила рекорд 1975 года
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РИА Новости

Температура в Петербурге побила рекорд 1975 года

19:13 15.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкИсаакиевский собор
Исаакиевский собор
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв - РИА Новости. Теплая погода в Санкт-Петербурге побила рекорд 45-летней давности - в среду температура воздуха достигла 5,9 градуса тепла, сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
"15 января во второй половине дня на ОГМС Санкт-Петербург температура воздуха достигла рекордных плюс 5,9 градуса тепла, перекрыв исторический максимум дня, который был отмечен в 1975 году и составлял +5,5 градуса", - говорится в сообщении.
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Таким образом, в Петербурге побит рекорд температуры 45-летней давности.
Отмечается, что итоговое значение максимальной температуры воздуха будет известно в 21.00 мск.
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