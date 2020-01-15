Температура в Петербурге побила рекорд 1975 года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв - РИА Новости. Теплая погода в Санкт-Петербурге побила рекорд 45-летней давности - в среду температура воздуха достигла 5,9 градуса тепла, сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
"15 января во второй половине дня на ОГМС Санкт-Петербург температура воздуха достигла рекордных плюс 5,9 градуса тепла, перекрыв исторический максимум дня, который был отмечен в 1975 году и составлял +5,5 градуса", - говорится в сообщении.
13 января, 14:50"Такого не было никогда": синоптики рассказали о погоде в январе
Таким образом, в Петербурге побит рекорд температуры 45-летней давности.
Отмечается, что итоговое значение максимальной температуры воздуха будет известно в 21.00 мск.