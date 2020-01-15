Температура в Петербурге побила рекорд 1975 года

"15 января во второй половине дня на ОГМС Санкт-Петербург температура воздуха достигла рекордных плюс 5,9 градуса тепла, перекрыв исторический максимум дня, который был отмечен в 1975 году и составлял +5,5 градуса", - говорится в сообщении.