СМИ сообщили об обыске у главы налоговой службы Украины

КИЕВ, 15 янв – РИА Новости. Обыск проходит у председателя Государственной налоговой службы (ГНС) Украины Сергея Верланова, передает в среду агентство "Укринформ" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что должностные лица Государственной налоговой службы Украины способствовали выводу в теневой сектор более 2 миллионов долларов ежемесячно. По данным ведомства, чиновники совместно с работниками налоговой ряда областей вступили в сговор с владельцами IТ-предприятия, создав возможность для обеспечения незаконного формирования налогового кредита по НДС субъектам реального сектора экономики.
"В налоговых службах некоторых областей, а также у председателя ГНС Сергея Верланова проводятся обыски", - говорится в сообщении.
29 декабря 2019, 08:00Госпредприятия Украины отжаты эффективными иностранными менеджерами