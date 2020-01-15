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СМИ сообщили об обыске у главы налоговой службы Украины
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РИА Новости

СМИ сообщили об обыске у главы налоговой службы Украины

19:03 15.01.2020 (обновлено: 19:04 15.01.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции в Киеве
Автомобиль полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль полиции в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 15 янв – РИА Новости. Обыск проходит у председателя Государственной налоговой службы (ГНС) Украины Сергея Верланова, передает в среду агентство "Укринформ" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что должностные лица Государственной налоговой службы Украины способствовали выводу в теневой сектор более 2 миллионов долларов ежемесячно. По данным ведомства, чиновники совместно с работниками налоговой ряда областей вступили в сговор с владельцами IТ-предприятия, создав возможность для обеспечения незаконного формирования налогового кредита по НДС субъектам реального сектора экономики.
"В налоговых службах некоторых областей, а также у председателя ГНС Сергея Верланова проводятся обыски", - говорится в сообщении.
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