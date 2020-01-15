Миронов рассказал, кого видит в качестве кандидата на пост премьера

"Кандидатура Кудрина более чем уместна, потому что, уйдя с высоких постов и до назначения в Счетную палату, он многое посмотрел, многое для себя понял. Он понял, что без подъема платежеспособности населения в России ничего не будет", - сказал Миронов журналистам.