Миронов рассказал, кого видит в качестве кандидата на пост премьера

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов считает, что пост премьер-министра РФ может занять глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
В среду премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку.
"Кандидатура Кудрина более чем уместна, потому что, уйдя с высоких постов и до назначения в Счетную палату, он многое посмотрел, многое для себя понял. Он понял, что без подъема платежеспособности населения в России ничего не будет", - сказал Миронов журналистам.