Эрдоган провел телефонный разговор с Трампом

АНКАРА, 15 янв - РИА Новости. Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп обсудили в ходе телефонных переговоров ситуацию в Ливии, сообщила администрация турецкого лидера.
"Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. В ходе переговоров обсуждались двусторонние отношения, а также текущая ситуация в Ливии и события в регионе", - говорится в сообщении.
В понедельник в Москве прошли межливийские переговоры с участием представителей РФ и Турции. Глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Файеза Сарраджа. Глава МИД ПНС Мухаммед ат-Тахер Сияла сообщил РИА Новости, делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Хафтара.
14 января, 17:53Московская ошибка фельдмаршала Хафтара