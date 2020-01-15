Дрозденко сообщил о допмерах финподдержки молодых семей Ленобласти

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв - РИА Новости. В Ленинградской области в феврале, как ожидается, будет принят законопроект, согласно которому при рождении третьего ребенка к 450 тысячам рублей из федерального бюджета, направленных на погашение ипотеки, Ленинградская область будет добавлять 150 тысяч рублей из регионального бюджета, сообщил губернатор Ленинградской области . В Ленинградской области в феврале, как ожидается, будет принят законопроект, согласно которому при рождении третьего ребенка к 450 тысячам рублей из федерального бюджета, направленных на погашение ипотеки, Ленинградская область будет добавлять 150 тысяч рублей из регионального бюджета, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

"Дополнительная региональная выплата семьям с детьми до трех лет: мы установили планку совокупного дохода в 70% от уровня средней заработной платы по региону. Эта сумма превышает установленный федеральный критерий в два прожиточных минимума, и выплаты этой категории осуществляются из бюджета области", - отметил глава региона.

По его словам, Ленинградская область готовится к безусловному выполнению задач, поставленных в послании президента Федеральному Собранию. В числе главных направлений - демография и борьба с бедностью, по которой региональные власти активно занимаются.

Что касается бедности, то этот вопрос уже более года находится в работе в рамках Социального кодекса.