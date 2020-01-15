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Ленинградская область
Ленинградская область
2020-01-15T18:24+0300
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Дрозденко сообщил о допмерах финподдержки молодых семей Ленобласти
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РИА Новости

Дрозденко сообщил о допмерах финподдержки молодых семей Ленобласти

18:24 15.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв - РИА Новости. В Ленинградской области в феврале, как ожидается, будет принят законопроект, согласно которому при рождении третьего ребенка к 450 тысячам рублей из федерального бюджета, направленных на погашение ипотеки, Ленинградская область будет добавлять 150 тысяч рублей из регионального бюджета, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
"Дополнительная региональная выплата семьям с детьми до трех лет: мы установили планку совокупного дохода в 70% от уровня средней заработной платы по региону. Эта сумма превышает установленный федеральный критерий в два прожиточных минимума, и выплаты этой категории осуществляются из бюджета области", - отметил глава региона.
По его словам, Ленинградская область готовится к безусловному выполнению задач, поставленных в послании президента Федеральному Собранию. В числе главных направлений - демография и борьба с бедностью, по которой региональные власти активно занимаются.
Что касается бедности, то этот вопрос уже более года находится в работе в рамках Социального кодекса.
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"За это время мы последовательно сокращаем количество семей, живущих за чертой бедности и прогнозируем, что к 1 января 2021 года в Ленинградской области не останется людей и семей, чей доход будет ниже величины прожиточного минимума",- подчеркнул глава региона.
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Ленинградская областьАлександр Дрозденко
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