Порядок формирования и процедура отставки правительства

Формирование правительства РФ начинается с назначения председателя правительства.

Согласно закону "О правительстве РФ" , председатель правительства Российской Федерации назначается президентом Российской Федерации из числа граждан Российской Федерации, не имеющих гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.

Согласно Конституции РФ, председатель правительства РФ назначается президентом Российской Федерации с согласия Государственной Думы. Предложение о его кандидатуре вносится не позднее двухнедельного срока после вступления в должность вновь избранного президента РФ или после отставки правительства РФ либо в течение недели со дня отклонения кандидатуры Государственной Думой.

Государственная Дума рассматривает представленную президентом кандидатуру председателя правительства в течение недели со дня внесения предложения о кандидатуре. После трехкратного отклонения представленных кандидатур председателя Государственной Думой президент назначает председателя правительства РФ, распускает Государственную Думу и назначает новые выборы.

Председатель правительства не позднее недельного срока после назначения представляет президенту РФ предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти.

Председатель правительства РФ предлагает президенту РФ кандидатуры на должности своих заместителей и федеральных министров.

Заместители председателя правительства и федеральные министры назначаются из числа граждан Российской Федерации , не имеющих гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.

Согласно Конституции РФ, решение об отставке правительства принимает только глава государства. Конституция и федеральный конституционный закон о правительстве РФ предусматривают несколько оснований для отставки кабинета министров.

Председатель правительства РФ освобождается от должности президентом РФ:

- по заявлению председателя правительства РФ об отставке;

- в случае невозможности исполнения им своих полномочий.



Согласно статье 116 Конституции РФ, правительство Президент РФ уведомляет Совет Федерации и Государственную Думу об освобождении от должности председателя правительства в день принятия решения. Освобождение от должности председателя правительства РФ одновременно влечет за собой отставку правительства Российской Федерации.Согласно статье 116 Конституции РФ, правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным президентом РФ.

В статье 35 федерального закона "О Правительстве Российской Федерации" решение о сложении правительством РФ своих полномочий оформляется распоряжением правительства в день вступления в должность президента РФ.

Согласно статье 117 Конституции РФ, правительство само может подать в отставку. Она принимается или отклоняется главой страны.

Президент РФ может принять решение об отставке правительства РФ, в том числе и в случаях выражения Государственной Думой недоверия правительству РФ либо отказа Государственной думы в доверии правительству РФ.

Если Государственная Дума выражает недоверие правительству РФ, то постановление о недоверии ему принимается большинством голосов от общего числа депутатов Государственной думы. После выражения Госдумой недоверия правительству РФ президент страны вправе объявить об отставке правительства РФ либо не согласиться с решением Государственной Думы. В случае если Государственная Дума в течение трех месяцев повторно выразит недоверие правительству РФ, президент объявляет об отставке правительства либо распускает Госдуму.

Председатель правительства РФ может поставить перед Государственной Думой вопрос о доверии правительству РФ. Если Госдума в доверии отказывает, президент в течение семи дней принимает решение об отставке правительства РФ или о роспуске Государственной Думы и назначении новых выборов.

В случае отставки или сложения полномочий правительство РФ по поручению президента страны продолжает действовать до сформирования нового правительства.