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Суд оставил без изменений приговор в отношении экс-замдиректора ФСИН
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РИА Новости

Суд оставил без изменений приговор в отношении экс-замдиректора ФСИН

18:17 15.01.2020
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© Fotolia / sebraСтатуэтка богини правосудия Фемиды
Статуэтка богини правосудия Фемиды
© Fotolia / sebra
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений приговор в отношении экс-замдиректора ФСИН Николая Баринова, получившего 3,5 года колонии строгого режима за взяточничество при строительстве следственного изолятора "Кресты-2", сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
"Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга в отношении Николая Баринова. Баринов, а также его адвокаты просили смягчить наказание, ссылаясь, в том числе, на то, что суд первой инстанции назначил на год больше, чем просил государственный обвинитель.
"Апелляционная коллегия оставила апелляционную жалобу без удовлетворения", - говорится в сообщении.
Баринов обвинялся в получении взятки в размере 44,1 миллиона рублей при строительстве следственного изолятора "Кресты-2".
Сотрудник ИК №1 в Ярославле Сергей Ефремов
Вчера, 11:35
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Подсудимый признал вину и получил 3,5 года колонии строгого режима, а также был оштрафован на 950 тысяч рублей.
"Кресты-2", которые начали строить в 2007 году и ввели в эксплуатацию 10 лет спустя, рассчитаны на четыре тысячи мест. Это первый в России изолятор, оснащенный лифтами.
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Санкт-Петербургский городской судФедеральная служба исполнения наказаний РФСанкт-ПетербургПроисшествия
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