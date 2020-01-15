С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений приговор в отношении экс-замдиректора ФСИН Николая Баринова, получившего 3,5 года колонии строгого режима за взяточничество при строительстве следственного изолятора "Кресты-2", сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

"Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга в отношении Николая Баринова. Баринов, а также его адвокаты просили смягчить наказание, ссылаясь, в том числе, на то, что суд первой инстанции назначил на год больше, чем просил государственный обвинитель.

"Апелляционная коллегия оставила апелляционную жалобу без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Баринов обвинялся в получении взятки в размере 44,1 миллиона рублей при строительстве следственного изолятора "Кресты-2".

Подсудимый признал вину и получил 3,5 года колонии строгого режима, а также был оштрафован на 950 тысяч рублей.