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Отставка правительства России
2020-01-15T17:16+0300
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Минкомсвязь продолжит работу в штатном режиме по имеющимся программам
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РИА Новости

Минкомсвязь продолжит работу в штатном режиме по имеющимся программам

17:16 15.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве во время брифинга. 23 апреля 2019
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве во время брифинга. 23 апреля 2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Минкомсвязи продолжит работу в штатном режиме по имеющимся программам, несмотря на отставку кабмина, сообщил РИА Новости замминистра Алексей Волин.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку.
"Министерство работает в рабочем режиме по тем программам, которые есть, в связи с тем, что президент поручил правительству продолжать свои обязанности исполнять. В работе министерства ничего не меняется", - рассказал Волин.
Отвечая на вопрос о возможной смене руководства, Волин отметил, что пока это не обсуждалось.
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Отставка правительства РоссииАлексей ВолинДмитрий МедведевМинистерство связи и массовых коммуникаций РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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