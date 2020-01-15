Минкомсвязь продолжит работу в штатном режиме по имеющимся программам

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Минкомсвязи продолжит работу в штатном режиме по имеющимся программам, несмотря на отставку кабмина, сообщил РИА Новости замминистра Алексей Волин.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку.
"Министерство работает в рабочем режиме по тем программам, которые есть, в связи с тем, что президент поручил правительству продолжать свои обязанности исполнять. В работе министерства ничего не меняется", - рассказал Волин.
Отвечая на вопрос о возможной смене руководства, Волин отметил, что пока это не обсуждалось.