Патриарх Кирилл: семейные ценности важнее личного благополучия

"Если мы все вместе будем работать в плане воспитания людей в сознании необходимости иметь большие семьи, в сознании того, что потеря какой-то части личного благополучия компенсируется более высокими ценностями, обретаемыми в семье, тогда, по милости Божией, мы можем действительно изменить и демографическую ситуацию", - сказал патриарх Кирилл, слова которого приводит синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.