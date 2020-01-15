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Религия и мировоззрение
2020-01-15T18:47+0300
https://ria.ru/20200115/1563460054.html
Патриарх Кирилл: семейные ценности важнее личного благополучия
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РИА Новости

Патриарх Кирилл: семейные ценности важнее личного благополучия

17:13 15.01.2020 (обновлено: 18:47 15.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Демографическая ситуация в России сможет измениться, когда люди начнут понимать, что обретаемые в семье ценности компенсируют потерю какой-то части личного благополучия, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, комментируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что существующие сейчас негативные прогнозы по демографии в стране настораживают, и призвал обеспечить рост показателя рождаемости к середине десятилетия. Он отметил, что суммарный коэффициент рождаемости, то есть число рождений, приходящихся на одну женщину, в 2019 году составил, по предварительной оценке, 1,5. В 2024 году он должен вырасти до 1,7.
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Путин назвал процент семей с детьми с низкими доходами
"Если мы все вместе будем работать в плане воспитания людей в сознании необходимости иметь большие семьи, в сознании того, что потеря какой-то части личного благополучия компенсируется более высокими ценностями, обретаемыми в семье, тогда, по милости Божией, мы можем действительно изменить и демографическую ситуацию", - сказал патриарх Кирилл, слова которого приводит синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
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В октябре 2019 года Всемирный русский народный собор, возглавляемый патриархом Кириллом, принял Стратегию народосбережения России. В документе предлагалось усилить контроль за проведением абортов, признать зачатие началом новой жизни, запретить пропаганду внебрачных связей, включить в определение трудового стажа матери или отца-одиночки период по уходу за ребенком до его совершеннолетия, а также различные меры финансовой поддержки семей с детьми.
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