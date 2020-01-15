В Крыму назвали предложения Путина по Конституции беспрецедентными

"Озвучены беспрецедентные предложения. Речь идет о модернизации всей государственно-политической системы. Страну ждут серьезные и фундаментальные изменения", - сказал РИА Новости Константинов.

Кроме того, по его словам, в случае принятия поправок в Конституцию усилится степень ответственности политических партий за состояние дел в государстве.