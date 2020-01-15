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Израильские военные засекли пуск четырех снарядов из сектора Газа
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РИА Новости

Израильские военные засекли пуск четырех снарядов из сектора Газа

17:04 15.01.2020
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© AP Photo / Flash90 / David CohenСледы ракет в небе на севере Израиля
Следы ракет в небе на севере Израиля
© AP Photo / Flash90 / David Cohen
Следы ракет в небе на севере Израиля. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 янв - РИА Новости. Израильские военные засекли пуск четырех снарядов из сектора Газа в сторону Израиля, два из них перехвачены системой ПРО "Железный купол", сообщила пресс-служба армии страны.
Ранее в среду пресс-служба армии сообщила, что сигналы оповещения о возможном ракетном обстреле прозвучали в киббуцах Нахаль Оз, Саад, Кфар Аза.
"Касательно сообщения о сиренах, прозвучавших несколько минут назад, четыре снаряда были выпущены из сектора Газа в сторону территории Израиля, два из них были перехвачены системой "Железный купол", - говорится в сообщении пресс-службы израильской армии.
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