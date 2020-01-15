Израильские военные засекли пуск четырех снарядов из сектора Газа

Ранее в среду пресс-служба армии сообщила, что сигналы оповещения о возможном ракетном обстреле прозвучали в киббуцах Нахаль Оз, Саад, Кфар Аза.

"Касательно сообщения о сиренах, прозвучавших несколько минут назад, четыре снаряда были выпущены из сектора Газа в сторону территории Израиля, два из них были перехвачены системой "Железный купол", - говорится в сообщении пресс-службы израильской армии.