В Госдуме представят предложения по реализации послания Путина

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Все комитеты и фракции Госдумы до 21 января предоставят свои предложения по реализации послания президента, которые соответствующая рабочая группа обсудит 22 января, сообщил журналистам первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков.
"Мы сейчас на Совете Государственной думы обсудили нашу работу по посланию президента Российской Федерации. Как вы знаете, в Государственной думе есть группа по реализации послания, и я ее возглавляю. Мы договорились о том, что до 21 числа все наши комитеты и фракции Государственной думы дадут свои предложения по реализации послания президента", - сказал Жуков.
"22-го, вероятно, мы соберёмся на рабочую группу", - добавил парламентарий.