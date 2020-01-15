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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T17:04+0300
https://ria.ru/20200115/1563459492.html
В Госдуме представят предложения по реализации послания Путина
https://cdn23.img.ria.ru/images/156016/44/1560164418_0:116:2553:1552_1036x0_80_0_0_e266ccd53f4a032119518c08e22a3363.jpg
РИА Новости

В Госдуме представят предложения по реализации послания Путина

17:04 15.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Все комитеты и фракции Госдумы до 21 января предоставят свои предложения по реализации послания президента, которые соответствующая рабочая группа обсудит 22 января, сообщил журналистам первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков.
"Мы сейчас на Совете Государственной думы обсудили нашу работу по посланию президента Российской Федерации. Как вы знаете, в Государственной думе есть группа по реализации послания, и я ее возглавляю. Мы договорились о том, что до 21 числа все наши комитеты и фракции Государственной думы дадут свои предложения по реализации послания президента", - сказал Жуков.
"22-го, вероятно, мы соберёмся на рабочую группу", - добавил парламентарий.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
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Вчера, 11:00Послание президента России Федеральному собранию
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Ключевые заявления
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Послание президента России Федеральному собраниюАлександр ЖуковВладимир ПутинПолитика
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