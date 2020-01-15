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Карачаево-Черкесская Республика
2020-01-15T16:58+0300
https://ria.ru/20200115/1563458944.html
Темрезов: президент поставил точечные стратегические задачи
https://cdn25.img.ria.ru/images/155084/68/1550846891_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_d883cf38d403786d89c5eea101182f90.jpg
РИА Новости

Темрезов: президент поставил точечные стратегические задачи

16:58 15.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов на стенде МИА "Россия сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 14 февраля 2019
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 14 февраля 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЧЕРКЕССК, 15 янв – РИА Новости. Поставлены точечные стратегические задачи по каждой отрасли, которые, так или иначе коснутся каждого гражданина России страны, и Карачаево-Черкесии, в частности, заявил глава республики Рашид Темрезов, комментируя послание президента России Федеральному Собранию.
"Материнский капитал на первого и увеличенный на второго ребенка, выплаты для детей от 3 до 7 лет, доплаты классным руководителям, обязательное горячее питание для всех школьников начальных классов, целевые квоты в медицинские вузы для будущих врачей в регионах – государственные решения, которые существенно расширяют и без того масштабные цели, обозначенные в приоритетных национальных проектах, и ориентированы на будущее России", - отметил Темрезов.
По словам главы республики, изменения в сфере экономики: шестилетний мораторий на налоговые условия для бизнеса, стимулирование инвестиционной деятельности – это тоже значимая часть государственной политики по увеличению доходов граждан.
"Считаю реализацию поручений, данных главой государства, приоритетом и зоной особой ответственности лично для себя, а также для органов исполнительной власти и местного самоуправления республики", - сказал Темрезов.
Глава КЧР Рашид Темрезов на встрече с представителями федеральных и региональных СМИ
25 декабря 2019, 12:37Карачаево-Черкесская Республика
Темрезов: реализация нацпроектов – главная задача властей КЧР
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Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид Темрезов
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