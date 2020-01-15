Темрезов: президент поставил точечные стратегические задачи

"Материнский капитал на первого и увеличенный на второго ребенка, выплаты для детей от 3 до 7 лет, доплаты классным руководителям, обязательное горячее питание для всех школьников начальных классов, целевые квоты в медицинские вузы для будущих врачей в регионах – государственные решения, которые существенно расширяют и без того масштабные цели, обозначенные в приоритетных национальных проектах, и ориентированы на будущее России", - отметил Темрезов.