Темрезов: президент поставил точечные стратегические задачи

ЧЕРКЕССК, 15 янв – РИА Новости. Поставлены точечные стратегические задачи по каждой отрасли, которые, так или иначе коснутся каждого гражданина России страны, и Карачаево-Черкесии, в частности, заявил глава республики Рашид Темрезов, комментируя послание президента России Федеральному Собранию.
"Материнский капитал на первого и увеличенный на второго ребенка, выплаты для детей от 3 до 7 лет, доплаты классным руководителям, обязательное горячее питание для всех школьников начальных классов, целевые квоты в медицинские вузы для будущих врачей в регионах – государственные решения, которые существенно расширяют и без того масштабные цели, обозначенные в приоритетных национальных проектах, и ориентированы на будущее России", - отметил Темрезов.
По словам главы республики, изменения в сфере экономики: шестилетний мораторий на налоговые условия для бизнеса, стимулирование инвестиционной деятельности – это тоже значимая часть государственной политики по увеличению доходов граждан.
"Считаю реализацию поручений, данных главой государства, приоритетом и зоной особой ответственности лично для себя, а также для органов исполнительной власти и местного самоуправления республики", - сказал Темрезов.