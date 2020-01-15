В Пентагоне оценили сотрудничество России и Китая в области технологий

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россия и Китай тесно сотрудничают в области искусственного интеллекта, хотя могут иметь разные интересы для этого, полагает руководитель Объединённого центра искусственного интеллекта министерства обороны США генерал-лейтенант ВВС Джон Шэнахан.

"Мы видим четкие факты того, что Россия и Китай сотрудничают в области искусственного интеллекта ... Я вижу, и мы видим очень четкие факты, что они сотрудничают", - сказал Шэнахан журналистам в ходе телефонного брифинга.

"Как и две любые другие страны у них не во всем одинаковые интересы (по этому сотрудничеству), или могут быть различия в том, как они к этому подходят", - добавил он.

Ранее в среду в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия способна достичь такого же масштабного прорыва в искусственном интеллекте, генетике, цифровых и энерготехнологиях, как и в обороне.

Ранее официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан сказал, что у Китая и России есть большой потенциал для развития сотрудничества в области информационных технологий и искусственного интеллекта. Он напомнил, что в июне 2019 года председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин объявили 2020-2021 годы перекрестными годами научно-технического и инновационного сотрудничества.