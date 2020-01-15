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В Пентагоне оценили сотрудничество России и Китая в области технологий
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РИА Новости

В Пентагоне оценили сотрудничество России и Китая в области технологий

16:57 15.01.2020
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© AP Photo / Charles Dharapak, FileЗдание Пентагона. Архивное фото
Здание Пентагона. Архивное фото
© AP Photo / Charles Dharapak, File
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россия и Китай тесно сотрудничают в области искусственного интеллекта, хотя могут иметь разные интересы для этого, полагает руководитель Объединённого центра искусственного интеллекта министерства обороны США генерал-лейтенант ВВС Джон Шэнахан.
"Мы видим четкие факты того, что Россия и Китай сотрудничают в области искусственного интеллекта ... Я вижу, и мы видим очень четкие факты, что они сотрудничают", - сказал Шэнахан журналистам в ходе телефонного брифинга.
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"Как и две любые другие страны у них не во всем одинаковые интересы (по этому сотрудничеству), или могут быть различия в том, как они к этому подходят", - добавил он.
Ранее в среду в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия способна достичь такого же масштабного прорыва в искусственном интеллекте, генетике, цифровых и энерготехнологиях, как и в обороне.
Ранее официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан сказал, что у Китая и России есть большой потенциал для развития сотрудничества в области информационных технологий и искусственного интеллекта. Он напомнил, что в июне 2019 года председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин объявили 2020-2021 годы перекрестными годами научно-технического и инновационного сотрудничества.
В прошлом году министр обороны США Марк Эспер заявил, что Россия и Китай активно наращивают потенциал военного применения искусственного интеллекта, и США не должны от них отставать.
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