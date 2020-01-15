Глава Саратовской области поддержал усиление роли губернаторов

САРАТОВ, 15 янв - РИА Новости. Губернаторы, роль которых в принятии федеральных решений будет увеличена, должны досконально знать всю проблематику на местах и вместе с жителями обсуждать социально чувствительные темы, которые необходимо выносить на федеральный уровень, считает глава Саратовской области Валерий Радаев.
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в среду заявил, что необходимо кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений федерального значения.
"Возрастает роль и ответственность региональной власти, которая будет участвовать в разработке и принятии ключевых государственных решений. А это значит, что мы, главы субъектов, должны досконально знать всю проблематику на местах, находиться в постоянной обратной связи с жителями и вместе с ними обсуждать те социально чувствительные темы, которые необходимо выносить на федеральный уровень", - цитирует Радаева его пресс-служба.
Губернатор отметил, что в послании "люди получили отклик главы государства на все точечные проблемы".
"Приоритетными темами стали самые значимые для людей сферы. Прежде всего - здравоохранение, где будут перестроены все ступени: от нового принципа приема в профильные вузы, комплексной оснащенности первичного звена до создания единого реестра получателей лекарственных препаратов", - сказал он.