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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T16:47+0300
https://ria.ru/20200115/1563457957.html
Глава Саратовской области поддержал усиление роли губернаторов
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РИА Новости

Глава Саратовской области поддержал усиление роли губернаторов

16:47 15.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкРоссийский инвестиционный форум в Сочи. День первый
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© РИА Новости / Владимир Сергеев
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САРАТОВ, 15 янв - РИА Новости. Губернаторы, роль которых в принятии федеральных решений будет увеличена, должны досконально знать всю проблематику на местах и вместе с жителями обсуждать социально чувствительные темы, которые необходимо выносить на федеральный уровень, считает глава Саратовской области Валерий Радаев.
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в среду заявил, что необходимо кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений федерального значения.
"Возрастает роль и ответственность региональной власти, которая будет участвовать в разработке и принятии ключевых государственных решений. А это значит, что мы, главы субъектов, должны досконально знать всю проблематику на местах, находиться в постоянной обратной связи с жителями и вместе с ними обсуждать те социально чувствительные темы, которые необходимо выносить на федеральный уровень", - цитирует Радаева его пресс-служба.
Губернатор отметил, что в послании "люди получили отклик главы государства на все точечные проблемы".
"Приоритетными темами стали самые значимые для людей сферы. Прежде всего - здравоохранение, где будут перестроены все ступени: от нового принципа приема в профильные вузы, комплексной оснащенности первичного звена до создания единого реестра получателей лекарственных препаратов", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Онлайн
Вчера, 11:00Послание президента России Федеральному собранию
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Ключевые заявления
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