Глава Саратовской области поддержал усиление роли губернаторов

"Возрастает роль и ответственность региональной власти, которая будет участвовать в разработке и принятии ключевых государственных решений. А это значит, что мы, главы субъектов, должны досконально знать всю проблематику на местах, находиться в постоянной обратной связи с жителями и вместе с ними обсуждать те социально чувствительные темы, которые необходимо выносить на федеральный уровень", - цитирует Радаева его пресс-служба.