Минпросвещения поддержало развитие качественного питания в школах

Ученик во время обеда в столовой. Архивное фото

Ученик во время обеда в столовой

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Министерство просвещения РФ ведет методическую поддержку развития моделей качественного и здорового питания в школах, сообщили в пресс-службе ведомства.

Необходимость обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников 1-4 классов в стране, обозначенная президентом РФ в послании к Федеральному Собранию.

По мнению Минпросвещения, реализация этой инициативы требует активной вовлеченности в работу всех регионов страны.

"У министерства есть действенные механизмы, способные усилить данную работу, включая созданную в 2019 году Координационную группу по совершенствованию организации школьного питания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день одноразовым питанием среди учащихся 1-4 классов – охвачено 4 миллиона человек.