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Минпросвещения поддержало развитие качественного питания в школах
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РИА Новости

Минпросвещения поддержало развитие качественного питания в школах

16:44 15.01.2020
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© РИА Новости / Алексей КуденкоУченик во время обеда в столовой
Ученик во время обеда в столовой
© РИА Новости / Алексей Куденко
Ученик во время обеда в столовой. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Министерство просвещения РФ ведет методическую поддержку развития моделей качественного и здорового питания в школах, сообщили в пресс-службе ведомства.
Необходимость обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников 1-4 классов в стране, обозначенная президентом РФ в послании к Федеральному Собранию.
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По мнению Минпросвещения, реализация этой инициативы требует активной вовлеченности в работу всех регионов страны.
"У министерства есть действенные механизмы, способные усилить данную работу, включая созданную в 2019 году Координационную группу по совершенствованию организации школьного питания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на сегодняшний день одноразовым питанием среди учащихся 1-4 классов – охвачено 4 миллиона человек.
"Министерство активно ведет методическую поддержку развития моделей качественного и здорового питания в школах. Особое внимание уделяется организации питания детей, имеющих особенности здоровья. Проводится работа с регионами по устранению практики "разных столов" для обучающихся льготных категорий", - добавляют в Минпросвещения.
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