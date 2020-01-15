Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-15T19:14+0300
https://ria.ru/20200115/1563457505.html
Послание президента: амбициозный реализм, который изменит страну
https://cdn23.img.ria.ru/images/156343/65/1563436517_0:0:2897:1630_1036x0_80_0_0_50e2bcdefa2ddaf9520d98caf0a98d53.jpg
РИА Новости

Послание президента: амбициозный реализм, который изменит страну

17:14 15.01.2020 (обновлено: 19:14 15.01.2020)
48441
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Иван Данилов
Иван Данилов
Все материалы
Послание Владимира Путина — это расстановка приоритетов государственной власти, причем расстановка не только на 2020 год, а на много лет вперед.
В своем выступлении президент дал развернутый ответ на вопросы о том, зачем государство все эти годы так активно боролось за макроэкономическую стабильность, профицит бюджета, низкую инфляцию, низкий внешний долг, а также не жалело сил на развитие армии и ВПК. Это все нужно было для того, чтобы создать условия, в которых внешние угрозы военного или экономического характера не могли помешать самому главному — внутреннему развитию страны, а также сбережению и приумножению народа России, которое президент считает высшим приоритетом государства.

С сугубо финансовой точки зрения это, бесспорно, самое "дорогое" программное выступление российского лидера. Но при этом оно вполне реалистично (с тем, что деньги на выполнение амбициозных программ в стране есть, соглашаются как сторонники власти, так и ее критики).

Однозначным приоритетом президентского послания является демография: Путин анонсировал принятие целой серии мер, направленных на радикальное улучшение экономического положения семей с детьми. По его словам, программа материнского капитала будет не только продлена как минимум до 2026 года, но радикально расширена: "Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме. После индексации с января 2020 года— это 466 617 рублей. Именно столько до сих пор полагалось при рождении второго или последующего ребенка. Такая поддержка даст возможность семье подготовиться к рождению второго ребенка. Но считаю, что в современных условиях и этого мало, с учетом тех демографических вызовов, с которыми сталкивается страна, — недостаточно, можно и нужно сделать больше. Предлагаю увеличить материнский капитал еще на 150 тысяч рублей. Право на эти дополнительные средства к материнскому капиталу семья получит при рождении уже второго ребенка. Таким образом, общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей", — заявил президент.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Вчера, 16:08Акценты
Послание президента: забота о людях и видоизмененная вертикаль властиВ послании Федеральному собранию Путин обозначил магистральные направления развития страны. Государство сосредоточит усилия на инвестициях в человеческий капитал и повышение уровня жизни граждан. Система власти претерпит изменения. А в Конституцию могут быть внесены поправки.
Помимо расширения программы материнского капитала, были анонсированы ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, которые будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека, а также обеспечение бесплатного питания для учащихся в младших классах.
Президент указал на необходимость не только перелома негативного демографического тренда, но и перезапуска инвестиционного цикла в экономике. В качестве инструментов экономического стимулирования обозначены вложения накопленных государственных резервов в окупаемые инфраструктурные проекты, а также в российские высокотехнологичные компании. Впрочем, экономическое развитие не может быть обеспечено исключительно государственными финансовыми вливаниями: для него требуется создание соответствующего инвестиционного и законодательного климата. Глава государства обратил особое внимание на необходимость обеспечения синергитичного взаимодействия новых компаний из сферы высоких технологий с государственными структурами, причем не только в финансовом, но и в правовом аспекте: "на основе лучших мировых стандартов следует настроить механизмы государственной поддержки инструментов прямого и венчурного финансирования. У технологического предпринимателя должно быть право на риск, чтобы неудачная реализация идеи автоматически не означала нецелевое использование средств с последующим возможным уголовным преследованием. Словом, нужно создать такие правовые и финансовые условия, чтобы как можно больше стартапов, новаторских команд могли стать сильными, успешными инновационными компаниями".
На смягчение так называемых экономических статей Уголовного кодекса может рассчитывать теперь деловое сообщество. При этом от бизнеса ожидаются встречные шаги в виде своеобразной "соцнагрузки".

Владимир Путин обозначил целый спектр мер "адресного действия": начиная от материальной поддержки первичного звена системы медицинской помощи и заканчивая бесплатным интернет-доступом к самым важным российским сетевым сервисам.

Темы более вечные были затронуты в контексте 75-летия Победы. "Мы обязаны защитить правду о Победе, иначе что скажем нашим детям, если ложь, как зараза, будет расползаться по всему миру? Наглому вранью, попыткам переиначить историю мы должны противопоставить факты. В России будет создан крупнейший и самый полный комплекс архивных документов, кино- и фотоматериалов по Второй мировой войне, доступных и для наших граждан, и для всего мира. Такая работа — наш долг как страны-победительницы и ответственность перед будущими поколениями".
Дети, деньги, Конституция: Путин расставил приоритеты
Вчера, 16:04
Президент также коснулся темы конституционных изменений, которая активно обсуждается в обществе и в политической среде. Подчеркнув, что не видит необходимости в принятии новой Конституции, Владимир Путин предложил серию изменений в Основной закон. В частности, ввести четкий приоритет Конституции над международным правом в России. Закрепить в Конституции запрет на иностранное гражданство или вид на жительство для губернаторов, сенаторов и депутатов Госдумы, премьер-министра, вице-премьеров и министров.

И, наконец, главная сенсация (до момента, конечно, когда стало известно об отставке правительства). Президент считает необходимым изменить роль парламента "и доверить Государственной думе не просто согласование, а утверждение кандидатуры председателя правительства Российской Федерации. А затем, по его представлению, по представлению председателя правительства, всех вице-премьеров и федеральных министров".

Также предлагается, чтобы назначение силовых министров происходило после консультаций с Советом Федерации.
В пакете конституционных изменений фигурирует модификация требований к президенту России: на эту должность смогут претендовать лишь те кандидаты, которые прожили в России более 25 лет. Несмотря на расширение политических возможностей парламента, глава государства подчеркнул, что Россия должна оставаться президентской республикой.
Президент считает необходимым провести народное голосование по всему пакету конституционных изменений: "Учитывая, что предложенные новации касаются существенных изменений политической системы, деятельности законодательной, исполнительной, судебной власти, считаю необходимым провести голосование граждан страны по всему пакету предложенных поправок к Конституции Российской Федерации".
Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Вчера, 16:09Послание президента России Федеральному собранию
Садовничий назвал послание Путина пронизанным заботой о гражданах
...Начавшийся 2020 год обещает быть очень ярким как с политической, так и с экономической точки зрения (что подтвердило и последовавшее за посланием объявление Дмитрия Медведева об отставке).
Впрочем, президент подчеркнул, что это будет рубежный год.
470281151084
Обсудить 32
Совет Федерации РФГосдума РФВладимир ПутинРоссияАвторыПолитика
Популярные комментарии
неужели еще есть люди, которые верят словам этого человека??? Есть конечно и от этого очень грустно
15 января, 17:26
Павлуша Шапкин
57111084
Не этот ли господин приучил нас верить известной пословице о том, что " обещать - не значит жениться"? А уж наобещал он за 20 лет столько, что , наверное, забыл, с чего начинался список!
15 января, 18:03
MMihaska1I
40012164
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед встречей с членами правительства РФ
Правительство России уходит в отставку
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с членами правительства России
Эксперт прокомментировал отставку российского правительства
Президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Революция сверху. Суть предложенных Путиным изменений в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с членами правительства РФ
Новое правительство. Драмы нет
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодного послания президента РФ Федеральному Собранию
Аплодисменты и шок. Что творилось в зале, пока выступал Путин
Члены кабинета министров на встрече президента РФ Владимира Путина и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с членами правительства РФ
Политолог считает, что кандидаты в новое правительство уже есть
Президент РФ Владимир Путин и руководитель ФНС Михаил Мишустин во время встречи
Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину пост премьера
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 января 2019
Толстой прокомментировал отставку правительства
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию
Реакция министров на отставку правительства
Реакция министров на отставку правительства попала на видео
Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин
Политолог заявил, что Мишустин будет "тащить" правительство
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев прокомментировал отставку правительства словами о "застое"
Исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко во время брифинга в Киеве
В "Нафтогазе" рассказали о впечатлениях от встречи с Путиным
Михаил Мишустин
Политолог предположил, зачем Мишустина пригласили на пост премьера
Председатель правительства России Дмитрий Медведев перед началом ежегодного послания президента Владимира Путина Федеральному собранию
Будущее Дмитрия Медведева
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:48Разведчик рассказал, кто помогал советским партизанам в войну в Польше
05:46В Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть гриппом и ОРВИ
05:40Разведчик рассказал о первом общем бое советских и польских партизан
05:34В Гидрометцентре рассказали о температурных аномалиях
05:27Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России
05:26Синоптики рассказали, когда в России начинается климатическая весна
05:16В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в России в феврале
05:13В Японии создали кризисный отдел из-за случая пневмонии нового типа
05:09Вашингтон и Сеул не смогли договориться о разделении военных расходов
05:06В Сирии боевики продолжают обстреливать населенные пункты под Алеппо
05:03Глава МИД Пакистана заявил, что на встрече с Помпео обсудит Иран
05:02Жириновский ответил на вопрос о намерении посадить Соловьева в тюрьму
04:57В Хабаровском крае посчитали, сколько региону нужно на детские пособия
04:47Машков прокомментировал то, что "Дылда" не стала номинантом на "Оскар"
04:41Ъ: Медведев планировал реформу политической системы
04:39Роскосмос нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
04:36В Бейруте армия взяла под контроль район около российского посольства
04:32В Палестине рассказали о перспективах переговоров с Израилем
04:28В Палестине назвали темы, которые будут обсуждать Путин и Аббас
04:23В США ждут ускорения роста экономики из-за соглашения с Китаем и USMCA
Лента новостейМолния