Послание президента: амбициозный реализм, который изменит страну

С сугубо финансовой точки зрения это, бесспорно, самое "дорогое" программное выступление российского лидера. Но при этом оно вполне реалистично (с тем, что деньги на выполнение амбициозных программ в стране есть, соглашаются как сторонники власти, так и ее критики).
Владимир Путин обозначил целый спектр мер "адресного действия": начиная от материальной поддержки первичного звена системы медицинской помощи и заканчивая бесплатным интернет-доступом к самым важным российским сетевым сервисам.
И, наконец, главная сенсация (до момента, конечно, когда стало известно об отставке правительства). Президент считает необходимым изменить роль парламента "и доверить Государственной думе не просто согласование, а утверждение кандидатуры председателя правительства Российской Федерации. А затем, по его представлению, по представлению председателя правительства, всех вице-премьеров и федеральных министров".