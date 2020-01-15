Послание президента: амбициозный реализм, который изменит страну

Послание Владимира Путина — это расстановка приоритетов государственной власти, причем расстановка не только на 2020 год, а на много лет вперед.

В своем выступлении президент дал развернутый ответ на вопросы о том, зачем государство все эти годы так активно боролось за макроэкономическую стабильность, профицит бюджета, низкую инфляцию, низкий внешний долг, а также не жалело сил на развитие армии и ВПК. Это все нужно было для того, чтобы создать условия, в которых внешние угрозы военного или экономического характера не могли помешать самому главному — внутреннему развитию страны, а также сбережению и приумножению народа России , которое президент считает высшим приоритетом государства.

С сугубо финансовой точки зрения это, бесспорно, самое "дорогое" программное выступление российского лидера. Но при этом оно вполне реалистично (с тем, что деньги на выполнение амбициозных программ в стране есть, соглашаются как сторонники власти, так и ее критики).

Однозначным приоритетом президентского послания является демография: Путин анонсировал принятие целой серии мер, направленных на радикальное улучшение экономического положения семей с детьми. По его словам, программа материнского капитала будет не только продлена как минимум до 2026 года, но радикально расширена: "Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме. После индексации с января 2020 года— это 466 617 рублей. Именно столько до сих пор полагалось при рождении второго или последующего ребенка. Такая поддержка даст возможность семье подготовиться к рождению второго ребенка. Но считаю, что в современных условиях и этого мало, с учетом тех демографических вызовов, с которыми сталкивается страна, — недостаточно, можно и нужно сделать больше. Предлагаю увеличить материнский капитал еще на 150 тысяч рублей. Право на эти дополнительные средства к материнскому капиталу семья получит при рождении уже второго ребенка. Таким образом, общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей", — заявил президент

Помимо расширения программы материнского капитала, были анонсированы ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, которые будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека, а также обеспечение бесплатного питания для учащихся в младших классах.

Президент указал на необходимость не только перелома негативного демографического тренда, но и перезапуска инвестиционного цикла в экономике. В качестве инструментов экономического стимулирования обозначены вложения накопленных государственных резервов в окупаемые инфраструктурные проекты, а также в российские высокотехнологичные компании. Впрочем, экономическое развитие не может быть обеспечено исключительно государственными финансовыми вливаниями: для него требуется создание соответствующего инвестиционного и законодательного климата. Глава государства обратил особое внимание на необходимость обеспечения синергитичного взаимодействия новых компаний из сферы высоких технологий с государственными структурами, причем не только в финансовом, но и в правовом аспекте: "на основе лучших мировых стандартов следует настроить механизмы государственной поддержки инструментов прямого и венчурного финансирования. У технологического предпринимателя должно быть право на риск, чтобы неудачная реализация идеи автоматически не означала нецелевое использование средств с последующим возможным уголовным преследованием. Словом, нужно создать такие правовые и финансовые условия, чтобы как можно больше стартапов, новаторских команд могли стать сильными, успешными инновационными компаниями".

На смягчение так называемых экономических статей Уголовного кодекса может рассчитывать теперь деловое сообщество. При этом от бизнеса ожидаются встречные шаги в виде своеобразной "соцнагрузки".

Владимир Путин обозначил целый спектр мер "адресного действия": начиная от материальной поддержки первичного звена системы медицинской помощи и заканчивая бесплатным интернет-доступом к самым важным российским сетевым сервисам.

Темы более вечные были затронуты в контексте 75-летия Победы. "Мы обязаны защитить правду о Победе, иначе что скажем нашим детям, если ложь, как зараза, будет расползаться по всему миру? Наглому вранью, попыткам переиначить историю мы должны противопоставить факты. В России будет создан крупнейший и самый полный комплекс архивных документов, кино- и фотоматериалов по Второй мировой войне, доступных и для наших граждан, и для всего мира. Такая работа — наш долг как страны-победительницы и ответственность перед будущими поколениями".

Дети, деньги, Конституция: Путин расставил приоритеты

Президент также коснулся темы конституционных изменений, которая активно обсуждается в обществе и в политической среде. Подчеркнув, что не видит необходимости в принятии новой Конституции, Владимир Путин предложил серию изменений в Основной закон. В частности, ввести четкий приоритет Конституции над международным правом в России. Закрепить в Конституции запрет на иностранное гражданство или вид на жительство для губернаторов, сенаторов и депутатов Госдумы, премьер-министра, вице-премьеров и министров.

И, наконец, главная сенсация (до момента, конечно, когда стало известно об отставке правительства). Президент считает необходимым изменить роль парламента "и доверить Государственной думе не просто согласование, а утверждение кандидатуры председателя правительства Российской Федерации. А затем, по его представлению, по представлению председателя правительства, всех вице-премьеров и федеральных министров".

Также предлагается, чтобы назначение силовых министров происходило после консультаций с Советом Федерации.

В пакете конституционных изменений фигурирует модификация требований к президенту России: на эту должность смогут претендовать лишь те кандидаты, которые прожили в России более 25 лет. Несмотря на расширение политических возможностей парламента, глава государства подчеркнул, что Россия должна оставаться президентской республикой

Президент считает необходимым провести народное голосование по всему пакету конституционных изменений: "Учитывая, что предложенные новации касаются существенных изменений политической системы, деятельности законодательной, исполнительной, судебной власти, считаю необходимым провести голосование граждан страны по всему пакету предложенных поправок к Конституции Российской Федерации".

...Начавшийся 2020 год обещает быть очень ярким как с политической, так и с экономической точки зрения (что подтвердило и последовавшее за посланием объявление Дмитрия Медведева об отставке).