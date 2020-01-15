Фильтрат на полигоне в Шатуре будут превращать в воду

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. На полигоне "Шатурский" закончены работы по строительству резервуара на 800 м3 для сбора первичного фильтрата, построена емкость для сбора фильтрата на 100 м³. Об этом сообщил телеканал На полигоне "Шатурский" закончены работы по строительству резервуара на 800 м3 для сбора первичного фильтрата, построена емкость для сбора фильтрата на 100 м³. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу администрации городского округа.

В настоящее время на Шатурский полигон каждый день привозят до 300 тонн ТКО. После его закрытия отходы станет принимать сортировочный комплекс. Мусор будет разделяться на две категории. В первую войдут полезные фракции – металл, пластик, бумага, картон и стекло. Их будут отправлять на переработку. Остальной мусор отправят на комплексы по термическому обезвреживанию.

"К моменту закрытия нужно построить все необходимые сооружения и подготовиться к укрытию тела полигона. В дальнейшем весь мусор округа будет поступать либо на Рошальский КПО, либо к нам, на будущий мусоросортировочный комплекс. Здесь мы отделим вторичное сырье, а остатки будут направляться на Воскресенский завод термической обработки отходов. Его строительство уже идет", – сказал глава городского округа Шатура Андрей Келлер.

Сейчас на тверском заводе состоялись пуско-наладочные работы локальных очистных сооружений для утилизации фильтрата по проекту рекультивации полигона в Шатуре.

До конца марта этого года завод по производству систем очистки воды принял станцию очистки на хранение. Затем ее установят на фундамент в Шатуре.

Площадка для установки станции была подготовлена заранее. Специально для этого вырыли котлован 15 на 25 метров и установили каркас из арматуры.