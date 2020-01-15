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Новости Подмосковья
2020-01-15T16:39+0300
https://ria.ru/20200115/1563457391.html
Фильтрат на полигоне в Шатуре будут превращать в воду
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РИА Новости

Фильтрат на полигоне в Шатуре будут превращать в воду

16:39 15.01.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновПолигон твердых бытовых отходов
Полигон твердых бытовых отходов
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. На полигоне "Шатурский" закончены работы по строительству резервуара на 800 м3 для сбора первичного фильтрата, построена емкость для сбора фильтрата на 100 м³. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу администрации городского округа.
В настоящее время на Шатурский полигон каждый день привозят до 300 тонн ТКО. После его закрытия отходы станет принимать сортировочный комплекс. Мусор будет разделяться на две категории. В первую войдут полезные фракции – металл, пластик, бумага, картон и стекло. Их будут отправлять на переработку. Остальной мусор отправят на комплексы по термическому обезвреживанию.
"К моменту закрытия нужно построить все необходимые сооружения и подготовиться к укрытию тела полигона. В дальнейшем весь мусор округа будет поступать либо на Рошальский КПО, либо к нам, на будущий мусоросортировочный комплекс. Здесь мы отделим вторичное сырье, а остатки будут направляться на Воскресенский завод термической обработки отходов. Его строительство уже идет", – сказал глава городского округа Шатура Андрей Келлер.
Сейчас на тверском заводе состоялись пуско-наладочные работы локальных очистных сооружений для утилизации фильтрата по проекту рекультивации полигона в Шатуре.
До конца марта этого года завод по производству систем очистки воды принял станцию очистки на хранение. Затем ее установят на фундамент в Шатуре.
Площадка для установки станции была подготовлена заранее. Специально для этого вырыли котлован 15 на 25 метров и установили каркас из арматуры.
Вокруг полигона стартовало строительство канализационного коллектора. В него будет поступать фильтрат, после чего направляться на станцию очистки. Таким образом, станет возможно очищать до 200 м3 жидкости ежедневно. Фильтрат будет очищаться до состояния технической воды.
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