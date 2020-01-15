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В США рассказали о деталях второй фазы торговой сделки с Китаем
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РИА Новости

В США рассказали о деталях второй фазы торговой сделки с Китаем

16:29 15.01.2020
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© AP Photo / John LocherГлава Министерства финансов США Стивен Мнучин
Глава Министерства финансов США Стивен Мнучин
© AP Photo / John Locher
Глава Министерства финансов США Стивен Мнучин. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Вторая фаза торгового соглашения между США и Китаем будет включать в себя снижение пошлин на некоторые импортируемые китайские товары, заявил глава министерства финансов США Стивен Мнучин в эфире телеканала CNBC.
"Во второй фазе будут дополнительные сокращения, как это было в первой части сделки ", - заявил глава минфина.
"Первый этап в особенности уделяет внимание соблюдению сделки, и это дает Китаю большой стимул вернуться за стол переговоров и прийти к консенсусу по другим проблемам, которые все еще не решены", - добавил Мнучин.
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Президент США Дональд Трамп 31 декабря заявил, что первая часть торговой сделки с Китаем будет подписана 15 января в Белом доме. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ уже прибыл в Вашингтон. После подписания стороны сразу приступят к переговорам по второй части сделки.
В рамках переговоров по второй фазе сделки ожидаются обсуждения снятия пошлин на китайскую продукцию. О том, что США сохранят пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 360 миллиардов долларов, сообщал в связи с заключением первой фазы торгового соглашения между Пекином и Вашингтоном торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. Трамп пояснял, что снятие этих ограничений будет козырем в переговорах по второй фазе сделки.
Кроме того, высокопоставленный представитель американской администрации в ходе телефонного брифинга заявлял, что США готовы применять и дополнительные пошлины в случае нарушения Китаем условий первой фазы торговой сделки.
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