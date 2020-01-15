СК завел дело после вспышки инфекции в интернате в Хабаровском крае

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил после того, как в интернате для инвалидов в Солнечном районе Хабаровского края 10 человек попали в больницу с кишечной инфекцией, сообщается на сайте СК РФ.
Отмечается, что 8-12 января в больницу, расположенную в поселке Солнечный, госпитализированы 10 подопечных интерната для престарелых и инвалидов с диагнозом "кишечная инфекция". Сообщается, что жизнь пациентов вне опасности.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей". В ходе расследования будет дана оценка действиям (бездействию) сотрудников интерната. Также будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в настоящее время в интернате введен карантин, проводятся санитарно-профилактические мероприятия. Подчеркивается, что новых случаев заболевания не выявлено.