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СК завел дело после вспышки инфекции в интернате в Хабаровском крае
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РИА Новости

СК завел дело после вспышки инфекции в интернате в Хабаровском крае

16:22 15.01.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил после того, как в интернате для инвалидов в Солнечном районе Хабаровского края 10 человек попали в больницу с кишечной инфекцией, сообщается на сайте СК РФ.
Отмечается, что 8-12 января в больницу, расположенную в поселке Солнечный, госпитализированы 10 подопечных интерната для престарелых и инвалидов с диагнозом "кишечная инфекция". Сообщается, что жизнь пациентов вне опасности.
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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей". В ходе расследования будет дана оценка действиям (бездействию) сотрудников интерната. Также будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в настоящее время в интернате введен карантин, проводятся санитарно-профилактические мероприятия. Подчеркивается, что новых случаев заболевания не выявлено.
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