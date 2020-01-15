Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T16:23+0300
https://ria.ru/20200115/1563456200.html
Совфед допустил принятие законов об увеличении соцпособий в феврале
https://cdn23.img.ria.ru/images/103032/28/1030322852_0:0:3218:1811_1036x0_80_0_0_ebe008eea046213ad55a352435aea138.jpg
РИА Новости

Совфед допустил принятие законов об увеличении соцпособий в феврале

16:22 15.01.2020 (обновлено: 16:23 15.01.2020)
397
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель комитета по соцполитике Валерий Рязанский
Руководитель комитета по соцполитике Валерий Рязанский
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Руководитель комитета по соцполитике Валерий Рязанский. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Законы по реализации задач, озвученных в послании президента, в социальной сфере могут быть приняты в феврале, если правительство оперативно внесет их в парламент, заявил РИА Новости в среду глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
Ранее глава государства предложил выплачивать маткапитал на первенца, предусмотреть детские пособия на детей от трех до семи лет. Кроме того, Владимир Путин высказался за ежемесячные выплаты из федерального бюджета за классное руководство в размере пяти тысяч рублей.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Онлайн
Вчера, 11:00Послание президента России Федеральному собранию
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Ключевые заявления
"Законы, касающиеся реализации задач, озвученных президентом в своем послании, и в социальной сфере парламент может принять уже в феврале, если правительство оперативно внесет их на рассмотрение", - сказал политик.
Он подчеркнул, что средства в федеральном бюджете на эти цели есть. Кроме того, Рязанский полагает, что "правительство, скорее всего, уже подготовило пакет законопроектов".
По мнению законодателя, президент дал поручение ведомствам просчитать возможность реализации озвученных в послании предложений.
"Все, что касается выплат из федерального бюджета, можно сделать оперативно, как только правительство внесет соответствующие законы, мы готовы их сразу же, в приоритетном порядке рассмотреть", - отметил сенатор. По его словам, это же может касаться и выплат классным руководителям.
703001
Обсудить 0
Послание президента России Федеральному собраниюВалерий РязанскийСовет Федерации РФВладимир ПутинРоссияОбщество
Рекомендуем
Губернатор Орловской области Андрей Клычков
Орловский губернатор прокомментировал поставленные Путиным задачи
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед встречей с членами правительства РФ
Правительство России уходит в отставку
Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
В Крыму за два года построят более 200 новых ФАПов и амбулаторий
Путин предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза
Путин предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза
Рабочий у насосной станции трубопровода Дружба недалеко от деревни Бобовичи в Белоруссии
Минск настаивает на инциденте с нефтью в тарифе на транзит из РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко рассказала, когда произойдет повышение роли парламента
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
В Крыму назвали предложения Путина по Конституции беспрецедентными
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Народ поддержит новую процедуру назначения премьера, считают в Госдуме
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
Правительство проработает реализацию проекта "Доступный интернет"
Вывеска о быстрых займах на улице Москвы
В Госдуме оценили идею списать долги россиян по кредитам
Исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко во время брифинга в Киеве
В "Нафтогазе" рассказали о впечатлениях от встречи с Путиным
Новорожденные дети
В московском загсе оценили возможность замены отчества на "матчество"
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак прокомментировал ситуацию с транзитом нефти через Белоруссию
Члены кабинета министров на встрече президента РФ Владимира Путина и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с членами правительства РФ
Политолог считает, что кандидаты в новое правительство уже есть
Президент РФ Владимир Путин во время вручения ордена Родительская слава семье Натальи и Павла Тайченачевых из Республики Алтай
В РПЦ прокомментировали предложения Путина по поддержке семьи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:48Разведчик рассказал, кто помогал советским партизанам в войну в Польше
05:46В Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть гриппом и ОРВИ
05:40Разведчик рассказал о первом общем бое советских и польских партизан
05:34В Гидрометцентре рассказали о температурных аномалиях
05:27Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России
05:26Синоптики рассказали, когда в России начинается климатическая весна
05:16В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в России в феврале
05:13В Японии создали кризисный отдел из-за случая пневмонии нового типа
05:09Вашингтон и Сеул не смогли договориться о разделении военных расходов
05:06В Сирии боевики продолжают обстреливать населенные пункты под Алеппо
05:03Глава МИД Пакистана заявил, что на встрече с Помпео обсудит Иран
05:02Жириновский ответил на вопрос о намерении посадить Соловьева в тюрьму
04:57В Хабаровском крае посчитали, сколько региону нужно на детские пособия
04:47Машков прокомментировал то, что "Дылда" не стала номинантом на "Оскар"
04:41Ъ: Медведев планировал реформу политической системы
04:39Роскосмос нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
04:36В Бейруте армия взяла под контроль район около российского посольства
04:32В Палестине рассказали о перспективах переговоров с Израилем
04:28В Палестине назвали темы, которые будут обсуждать Путин и Аббас
04:23В США ждут ускорения роста экономики из-за соглашения с Китаем и USMCA
Лента новостейМолния