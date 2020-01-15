Матвиенко рассказала, когда произойдет повышение роли парламента

"…Надо будет все эти законы подготовить, их надо обсудить. Президент предложил широкое обсуждение, народное голосование, потому что это такие фундаментальные вещи. Это не просто технические правки, и, конечно же, в нашей законодательной деятельности в этом году главным приоритетом будет подготовка конституционных законов, в целом обеспечивающих те задачи, которые поставил президент в послании Федеральному собранию", - сказала Матвиенко журналистам.