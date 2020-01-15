Матвиенко рассказала, когда произойдет повышение роли парламента

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя предложенные президентом изменения, заявила, что повышение роли парламента, в том числе усиление Совета Федерации, будет прописано в конституции РФ только после широких обсуждений.
По ее словам, законодателям в 2020 году предстоит серьезная работа.
"…Надо будет все эти законы подготовить, их надо обсудить. Президент предложил широкое обсуждение, народное голосование, потому что это такие фундаментальные вещи. Это не просто технические правки, и, конечно же, в нашей законодательной деятельности в этом году главным приоритетом будет подготовка конституционных законов, в целом обеспечивающих те задачи, которые поставил президент в послании Федеральному собранию", - сказала Матвиенко журналистам.