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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T16:17+0300
https://ria.ru/20200115/1563455909.html
Матвиенко рассказала, когда произойдет повышение роли парламента
https://cdn24.img.ria.ru/images/156340/67/1563406771_0:259:3072:1987_1036x0_80_0_0_45a245b6a24276684a0f169bcbcb8f8f.jpg
РИА Новости

Матвиенко рассказала, когда произойдет повышение роли парламента

16:16 15.01.2020 (обновлено: 16:17 15.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя предложенные президентом изменения, заявила, что повышение роли парламента, в том числе усиление Совета Федерации, будет прописано в конституции РФ только после широких обсуждений.
По ее словам, законодателям в 2020 году предстоит серьезная работа.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Вчера, 13:37Послание президента России Федеральному собранию
Матвиенко считает, что роль парламента должна быть выше
"…Надо будет все эти законы подготовить, их надо обсудить. Президент предложил широкое обсуждение, народное голосование, потому что это такие фундаментальные вещи. Это не просто технические правки, и, конечно же, в нашей законодательной деятельности в этом году главным приоритетом будет подготовка конституционных законов, в целом обеспечивающих те задачи, которые поставил президент в послании Федеральному собранию", - сказала Матвиенко журналистам.
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