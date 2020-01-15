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Богданов обсудил с израильским министром подготовку к визиту Путина
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РИА Новости

Богданов обсудил с израильским министром подготовку к визиту Путина

16:13 15.01.2020 (обновлено: 16:15 15.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил с министром по вопросам социального равенства Израиля Гили Гамлиэль подготовку к визиту президента России Владимира Путина в Израиль в январе этого года, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Встреча состоялась 15 января в МИД России.
"В ходе беседы был обсужден ряд актуальных вопросов дальнейшего укрепления российско-израильского сотрудничества, в том числе в гуманитарной сфере, а также ход подготовки к предстоящему визиту президента Российской Федерации Владимира Путина в Израиль в январе", - сообщили в министерстве иностранных дел России.
Ранее Путин подтвердил планы посетить Израиль в середине января, а также заявил о намерении совместно с Русской православной церковью и поместными церквями продолжить защиту интересов христиан на Ближнем Востоке. Визит состоится по случаю Дня памяти жертв холокоста, а также по случаю открытия нового монумента, связанного с жертвами, которые понесли народы России во время Второй мировой войны.
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Михаил БогдановМИД РФВладимир ПутинРоссияИзраильВ мире
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