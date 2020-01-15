Богданов обсудил с израильским министром подготовку к визиту Путина

"В ходе беседы был обсужден ряд актуальных вопросов дальнейшего укрепления российско-израильского сотрудничества, в том числе в гуманитарной сфере, а также ход подготовки к предстоящему визиту президента Российской Федерации Владимира Путина в Израиль в январе", - сообщили в министерстве иностранных дел России.

Ранее Путин подтвердил планы посетить Израиль в середине января, а также заявил о намерении совместно с Русской православной церковью и поместными церквями продолжить защиту интересов христиан на Ближнем Востоке. Визит состоится по случаю Дня памяти жертв холокоста, а также по случаю открытия нового монумента, связанного с жертвами, которые понесли народы России во время Второй мировой войны.