Правительство проработает реализацию проекта "Доступный интернет"

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Правительство России проработает реализацию предложенного президентом РФ проекта "Доступный интернет", предполагающего бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам, заявил журналистам вице-премьер РФ Максим Акимов.
Ранее в среду президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил подготовить и реализовать проект "Доступный интернет" - по всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально-значимым отечественным интернет-сервисам. Пользователям не придется платить за интернет-трафик при использовании таких сервисов.
"Поручение взято в работу, будем исполнять. Это будут огромные возможности для граждан страны", - сказал Акимов.