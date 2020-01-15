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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T16:12+0300
https://ria.ru/20200115/1563455632.html
Правительство проработает реализацию проекта "Доступный интернет"
https://cdn25.img.ria.ru/images/155254/76/1552547621_0:155:2785:1722_1036x0_80_0_0_9b3532531f9a9b98a847b32d17ef0ab0.jpg
РИА Новости

Правительство проработает реализацию проекта "Доступный интернет"

16:11 15.01.2020 (обновлено: 16:12 15.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Правительство России проработает реализацию предложенного президентом РФ проекта "Доступный интернет", предполагающего бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам, заявил журналистам вице-премьер РФ Максим Акимов.
Ранее в среду президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил подготовить и реализовать проект "Доступный интернет" - по всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально-значимым отечественным интернет-сервисам. Пользователям не придется платить за интернет-трафик при использовании таких сервисов.
"Поручение взято в работу, будем исполнять. Это будут огромные возможности для граждан страны", - сказал Акимов.
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