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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T16:09+0300
https://ria.ru/20200115/1563455473.html
Садовничий назвал послание Путина пронизанным заботой о гражданах
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/31/1563443174_0:0:3232:1818_1036x0_80_0_0_9f9163033c0895249f2ac3d53ce95794.jpg
РИА Новости

Садовничий назвал послание Путина пронизанным заботой о гражданах

16:09 15.01.2020
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© РИА Новости / Саид ЦарнаевТрансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
© РИА Новости / Саид Царнаев
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию посвящено гражданам РФ и пронизано заботой, заявил РИА Новости ректор МГУ Виктор Садовничий.
Путин выступил с посланием к Федеральному собранию в среду, озвучив целый ряд важных инициатив, включая меры социальной поддержки и предложения по изменениям в Конституцию.
"Вся речь, все Послание было посвящено человеку, гражданину страны, причем она была пронизана заботой, начиная с маленьких-маленьких, которые только родились или еще не родились, и до студентов", - сказал Садовничий.
Он также отметил, что президента очень волнуют демография, настроение людей, состояние общества, "и особенно помощь тем, кто нуждается в этой помощи".
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Онлайн
Вчера, 11:00Послание президента России Федеральному собранию
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Ключевые заявления
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Послание президента России Федеральному собраниюВиктор СадовничийВладимир ПутинРоссияОбщество
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