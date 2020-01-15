Садовничий назвал послание Путина пронизанным заботой о гражданах

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию посвящено гражданам РФ и пронизано заботой, заявил РИА Новости ректор МГУ Виктор Садовничий.
Путин выступил с посланием к Федеральному собранию в среду, озвучив целый ряд важных инициатив, включая меры социальной поддержки и предложения по изменениям в Конституцию.
"Вся речь, все Послание было посвящено человеку, гражданину страны, причем она была пронизана заботой, начиная с маленьких-маленьких, которые только родились или еще не родились, и до студентов", - сказал Садовничий.
Он также отметил, что президента очень волнуют демография, настроение людей, состояние общества, "и особенно помощь тем, кто нуждается в этой помощи".