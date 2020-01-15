Глава Ленобласти рассказал, для чего нужны изменения в Конституции

"Системный пакет". Политолог о предложениях Путина по Конституции Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил внести ряд поправок в Конституцию страны и вынести их на голосование граждан. В эфире радио Sputnik политолог Алексей Мухин высказал мнение, что президент открыл широкую дискуссию по этим вопросам.