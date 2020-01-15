Глава Ленобласти рассказал, для чего нужны изменения в Конституции

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв – РИА Новости. Точечные изменения в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, направлены в первую очередь на обеспечение интересов граждан России и укрепление конституционного строя, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко журналистам, комментируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.
"Я считаю, что точечные изменения в Конституцию, предложенные главой государства направлены в первую очередь на обеспечение интересов граждан Российской Федерации и укрепление конституционного строя Российской Федерации. Эти изменения гарантируют, что в руководстве государства, действительно, смогут работать не просто граждане, но патриоты своей страны", - сказал Дрозденко.
Он добавил, что в то же время на органы законодательной власти будут возложены дополнительные полномочия, которые позволят более демократично и ответственно подходить к назначению руководителей федерального и регионального уровня.
Путин во время послания Федеральному Собранию сделал ряд важных заявлений, касающихся изменений Конституции, в частности, подразумевающих усиление роли парламента. Президент также предложил россиянам проголосовать по предложенному им пакету изменений.
Вчера, 15:46Сказано в эфире"Системный пакет". Политолог о предложениях Путина по Конституции Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил внести ряд поправок в Конституцию страны и вынести их на голосование граждан. В эфире радио Sputnik политолог Алексей Мухин высказал мнение, что президент открыл широкую дискуссию по этим вопросам.