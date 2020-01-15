Москалькова прокомментировала послание Путина Федеральному собранию

"Главной ценностью для государства является человек, гражданин, и именно вокруг него, для него, ради него строится политика страны, именно об этом сказал президент... Именно сотрудничество власти с гражданским обществом, прямой и открытый диалог является залогом обеспечения прав и свобод граждан – а значит, продвижения идеалов демократии и устойчивого развития нашей великой страны", - сказала Москалькова, слова которой цитирует пресс-служба.