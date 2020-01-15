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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T16:18+0300
https://ria.ru/20200115/1563455326.html
Москалькова прокомментировала послание Путина Федеральному собранию
https://cdn24.img.ria.ru/images/155886/07/1558860730_0:131:3009:1824_1036x0_80_0_0_d24ab46b4b9643c0bcda6ace0c156524.jpg
РИА Новости

Москалькова прокомментировала послание Путина Федеральному собранию

16:07 15.01.2020 (обновлено: 16:18 15.01.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своем ежегодном послании к Федеральному собранию показал, что главной целью государства является человек, его права и свободы, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Главной ценностью для государства является человек, гражданин, и именно вокруг него, для него, ради него строится политика страны, именно об этом сказал президент... Именно сотрудничество власти с гражданским обществом, прямой и открытый диалог является залогом обеспечения прав и свобод граждан – а значит, продвижения идеалов демократии и устойчивого развития нашей великой страны", - сказала Москалькова, слова которой цитирует пресс-служба.
Омбудсмен подчеркнула, что в ходе выступления Путин призвал парламентариев и всех представителей органов власти заниматься вопросом обеспечения прав: оберегать подлинные семейные ценности, выстраивать прямой диалог с гражданами, поддерживать наиболее уязвимые категории населения и многое другое.
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