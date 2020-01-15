В Омске передали в суд дело фотографа о развращении школьниц

"Проводились допросы свидетелей, очные ставки. Установлено, что с двумя из восьми потерпевших он совершал половые акты", - уточнили РИА Новости в СУСК РФ по региону и добавили, что расследование уголовного дела по двум статьям - 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) и части 3 статьи 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении двух и более лиц) завершено.