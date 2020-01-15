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2020-01-15T16:05+0300
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В Омске передали в суд дело фотографа о развращении школьниц
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РИА Новости

В Омске передали в суд дело фотографа о развращении школьниц

16:05 15.01.2020
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CC0 / Hans / CameraФотокамера на штативе
Фотокамера на штативе
CC0 / Hans / Camera
Фотокамера на штативе. Архивное фото
ОМСК, 15 янв - РИА Новости. Омский фотограф, у которого обнаружили терабайт интимных снимков школьниц, предстанет перед судом, количество пострадавших от его действий возросло до восьми, сообщил РИА Новости в среду представитель СУСК РФ по региону.
В июне прошлого года следователи в Омске задержали по подозрению в развращении несовершеннолетних 35-летнего фотографа. По данным СК, работая в фотостудии на базе областной станции юных техников педагогом дополнительного образования, он развращал несовершеннолетних девочек, которых обучал фотоискусству и фотографировал. Мужчину арестовали. В ходе расследования были установлены шесть потерпевших в возрасте от 12 до 15 лет, затем в ходе опроса свидетелей количество пострадавших изменилось. О развратных действиях фотографа рассказали восемь девушек-подростков.
"Проводились допросы свидетелей, очные ставки. Установлено, что с двумя из восьми потерпевших он совершал половые акты", - уточнили РИА Новости в СУСК РФ по региону и добавили, что расследование уголовного дела по двум статьям - 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) и части 3 статьи 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении двух и более лиц) завершено.
Дело передано в Куйбышевский суд для рассмотрения.
По словам собеседника агентства, судебное заседание будет закрытым от СМИ, поскольку потерпевшим по делу нет 18 лет. Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы.
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