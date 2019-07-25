В Омске у фотографа нашли терабайт интимных снимков школьниц

НОВОСИБИРСК, 25 июл - РИА Новости. Около терабайта интимных фотографий несовершеннолетних девочек обнаружили следователи у фотографа, которого подозревают в развратных действиях, сообщил РИА Новости в четверг представитель СУСК РФ по региону.

Как сообщалось, в июне этого года следователи в Омске задержали по подозрению в развращении несовершеннолетних 35-летнего фотографа. По данным СК, работая в фотостудии, он совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних девочек, которых обучал фотоискусству и фотографировал. Мужчину арестовали. Санкция статьи предусматривает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы.

"Первоначально заявления о совершении в отношении них преступления написали две девочки. В ходе расследования было установлено уже шесть потерпевших от 12 до 16 лет. Также при осмотре компьютера подозреваемого были найдены фотографии интимного характера объемом около терабайта", - сообщил собеседник агентства.