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РИА Новости

В Омске у фотографа нашли терабайт интимных снимков школьниц

Вчера, 14:24
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НОВОСИБИРСК, 25 июл - РИА Новости. Около терабайта интимных фотографий несовершеннолетних девочек обнаружили следователи у фотографа, которого подозревают в развратных действиях, сообщил РИА Новости в четверг представитель СУСК РФ по региону.
Как сообщалось, в июне этого года следователи в Омске задержали по подозрению в развращении несовершеннолетних 35-летнего фотографа. По данным СК, работая в фотостудии, он совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних девочек, которых обучал фотоискусству и фотографировал. Мужчину арестовали. Санкция статьи предусматривает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы.
"Первоначально заявления о совершении в отношении них преступления написали две девочки. В ходе расследования было установлено уже шесть потерпевших от 12 до 16 лет. Также при осмотре компьютера подозреваемого были найдены фотографии интимного характера объемом около терабайта", - сообщил собеседник агентства.
В управлении отметили, что следователи продолжают устанавливать потерпевших от действий мужчины. По данным местных СМИ, подозреваемый работал преподавателем в фотостудии на базе областной станции юных техников.
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