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РИА Новости

В Омске фотографа задержали по подозрению в развращении девочек-моделей

Вчера, 04:34
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КРАСНОЯРСК, 19 июн - РИА Новости. Правоохранители задержали в Омске 35-летнего фотографа по подозрению в развращении несовершеннолетних девочек-моделей, сообщает СУСК региона.
"По версии следствия, в Омске подозреваемый, работая в фотостудии, совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних девочек, которых обучал фотоискусству и фотографировал...", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчину подозревают в развратных действиях. Санкция статьи предусматривает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы.
По данным СК, подозреваемый задержан.
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