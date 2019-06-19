В Омске фотографа задержали по подозрению в развращении девочек-моделей

КРАСНОЯРСК, 19 июн - РИА Новости. Правоохранители задержали в Омске 35-летнего фотографа по подозрению в развращении несовершеннолетних девочек-моделей, сообщает СУСК региона.
"По версии следствия, в Омске подозреваемый, работая в фотостудии, совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних девочек, которых обучал фотоискусству и фотографировал...", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчину подозревают в развратных действиях. Санкция статьи предусматривает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы.
По данным СК, подозреваемый задержан.