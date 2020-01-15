Клишас прокомментировал инициативу о проверке судом принятых законов

Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Архивное фото

Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Проверка Проверка Конституционным судом принятых парламентом законов повысит качество законодательного процесса в РФ, заявил журналистам в среду глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что роль Конституционного суда в России надо усилить и наделить его правом по запросу главы государства проверять конституционность законопроектов и других документов.

"Предложенные Владимиром Путиным изменения в законодательство о конституционном судопроизводстве в части введения механизма проверки конституционности рассмотренных палатами Федерального собрания законов Конституционным судом РФ по запросам президента РФ позволит существенно повысить качество законодательного процесса и роль КС", - сказал Клишас.

Парламентарий напомнил, что Путин отметил огромный потенциал Конституции РФ, что не исключает допустимости отдельных изменений отраженной в документе системы реализации публичной власти, но только при условии предельно широкого общественного обсуждения таких изменений. "В частности, это относится к повышению значимости Федерального собрания в формировании правительства России. Как указал президент России, Федеральное собрание в полной мере может быть ответственно за формирование состава правительства", – подчеркнул сенатор.

Он также отметил, что конституционные гарантии, содержащиеся в первой и второй главах Конституции, с одной стороны, позволяют обеспечить стабильность конституционных положений и преемственность в их понимании, и, с другой, в полной мере обеспечить функционирование правовой системы в соответствии с общественным запросом.

"Предложенный в ходе послания переход ряда норм с уровня законодательства на уровень Конституции призван обеспечить устойчивость общественного консенсуса по наиболее принципиальным вопросам публичного управления",- сказал сенатор.