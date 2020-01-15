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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T16:04+0300
https://ria.ru/20200115/1563455010.html
Клишас прокомментировал инициативу о проверке судом принятых законов
https://cdn24.img.ria.ru/images/155958/37/1559583734_0:141:2959:1805_1036x0_80_0_0_1f7080871d05ca6cfce670963cc406d9.jpg
РИА Новости

Клишас прокомментировал инициативу о проверке судом принятых законов

16:03 15.01.2020 (обновлено: 16:04 15.01.2020)
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© РИА Новости / Александр НатрускинПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
© РИА Новости / Александр Натрускин
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Проверка Конституционным судом принятых парламентом законов повысит качество законодательного процесса в РФ, заявил журналистам в среду глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что роль Конституционного суда в России надо усилить и наделить его правом по запросу главы государства проверять конституционность законопроектов и других документов.
"Предложенные Владимиром Путиным изменения в законодательство о конституционном судопроизводстве в части введения механизма проверки конституционности рассмотренных палатами Федерального собрания законов Конституционным судом РФ по запросам президента РФ позволит существенно повысить качество законодательного процесса и роль КС", - сказал Клишас.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Вчера, 13:16Послание президента России Федеральному собранию
Путин предложил закрепить в Конституции принципы единой системы власти
Парламентарий напомнил, что Путин отметил огромный потенциал Конституции РФ, что не исключает допустимости отдельных изменений отраженной в документе системы реализации публичной власти, но только при условии предельно широкого общественного обсуждения таких изменений. "В частности, это относится к повышению значимости Федерального собрания в формировании правительства России. Как указал президент России, Федеральное собрание в полной мере может быть ответственно за формирование состава правительства", – подчеркнул сенатор.
Он также отметил, что конституционные гарантии, содержащиеся в первой и второй главах Конституции, с одной стороны, позволяют обеспечить стабильность конституционных положений и преемственность в их понимании, и, с другой, в полной мере обеспечить функционирование правовой системы в соответствии с общественным запросом.
"Предложенный в ходе послания переход ряда норм с уровня законодательства на уровень Конституции призван обеспечить устойчивость общественного консенсуса по наиболее принципиальным вопросам публичного управления",- сказал сенатор.
Также, по его мнению, заслуживает всесторонней поддержки озвученное в ходе послания президента предложение о закреплении приоритета Конституции над нормами международного права "для обеспечения всей полноты государственного суверенитета, выступающего центральным элементом, призванным обеспечить реализацию публичной политики в максимальном соответствии с интересами населения".
Запрос на перемены: о чем Владимир Путин говорил Федеральному собранию
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Глава государства впервые оглашал послание парламенту в январе.

Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодного послания президента РФ Федеральному Собранию
1 из 12

Глава государства впервые оглашал послание парламенту в январе.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Перед страной стоят масштабные задачи, решение которых требует качественно нового управления, пояснил Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
2 из 12

Перед страной стоят масштабные задачи, решение которых требует качественно нового управления, пояснил Владимир Путин.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

По словам президента, в обществе четко обозначился запрос на перемены.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
3 из 12

По словам президента, в обществе четко обозначился запрос на перемены.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк

Президент начал послание с вопросов демографии. Он предложил увеличить материнский капитал и выдавать его уже на первого ребенка

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
4 из 12

Президент начал послание с вопросов демографии. Он предложил увеличить материнский капитал и выдавать его уже на первого ребенка

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Еще одной инициативой в сфере социально-экономического развития стало снижение налога на прибыль для инвестирующих компаний.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
5 из 12

Еще одной инициативой в сфере социально-экономического развития стало снижение налога на прибыль для инвестирующих компаний.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Важные предложения касались Конституции. Владимир Путин предложил внести в нее ряд поправок.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
6 из 12

Важные предложения касались Конституции. Владимир Путин предложил внести в нее ряд поправок.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Президент предложил Госдуме принимать участие в утверждении правительства, Совету Федерации — в назначении руководителей силовых министерств и прокуроров.

Демонстрация графика продолжительности жизни в 2000 - 2030 годы во время выступления президента РФ Владимира Путина с ежегодным посланием Федеральному Собранию
7 из 12

Президент предложил Госдуме принимать участие в утверждении правительства, Совету Федерации — в назначении руководителей силовых министерств и прокуроров.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Глава государства заявил о необходимости закрепить в основном законе статус и роль Госсовета, в работе которого участвуют главы всех регионов.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
8 из 12

Глава государства заявил о необходимости закрепить в основном законе статус и роль Госсовета, в работе которого участвуют главы всех регионов.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Необходимо самое широкое публичное обсуждение поправок, отметил Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
9 из 12

Необходимо самое широкое публичное обсуждение поправок, отметил Владимир Путин.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк

Нынешнее послание Федеральному собранию стало для Владимира Путина 16-м.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
10 из 12

Нынешнее послание Федеральному собранию стало для Владимира Путина 16-м.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Мероприятие длилось час 12 минут: трансляция началась в 12.04 и продолжалась до 13.16.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
11 из 12

Мероприятие длилось час 12 минут: трансляция началась в 12.04 и продолжалась до 13.16.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

На освещение послания аккредитовались более 880 журналистов.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
12 из 12

На освещение послания аккредитовались более 880 журналистов.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
1 из 12

Глава государства впервые оглашал послание парламенту в январе.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
2 из 12

Перед страной стоят масштабные задачи, решение которых требует качественно нового управления, пояснил Владимир Путин.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
3 из 12

По словам президента, в обществе четко обозначился запрос на перемены.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
4 из 12

Президент начал послание с вопросов демографии. Он предложил увеличить материнский капитал и выдавать его уже на первого ребенка

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
5 из 12

Еще одной инициативой в сфере социально-экономического развития стало снижение налога на прибыль для инвестирующих компаний.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
6 из 12

Важные предложения касались Конституции. Владимир Путин предложил внести в нее ряд поправок.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
7 из 12

Президент предложил Госдуме принимать участие в утверждении правительства, Совету Федерации — в назначении руководителей силовых министерств и прокуроров.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
8 из 12

Глава государства заявил о необходимости закрепить в основном законе статус и роль Госсовета, в работе которого участвуют главы всех регионов.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
9 из 12

Необходимо самое широкое публичное обсуждение поправок, отметил Владимир Путин.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
10 из 12

Нынешнее послание Федеральному собранию стало для Владимира Путина 16-м.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
11 из 12

Мероприятие длилось час 12 минут: трансляция началась в 12.04 и продолжалась до 13.16.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
12 из 12

На освещение послания аккредитовались более 880 журналистов.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
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Послание президента России Федеральному собраниюКонституционный судАндрей КлишасКонституция РФСовет Федерации РФКонституционный суд РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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