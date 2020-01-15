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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T15:55+0300
https://ria.ru/20200115/1563454295.html
В СФ отметили вектор на прорывное развитие соцсферы в послании Путина
https://cdn22.img.ria.ru/images/152935/94/1529359468_0:183:2989:1864_1036x0_80_0_0_5ca245d21da95a170881f5842ae081b6.jpg
РИА Новости

В СФ отметили вектор на прорывное развитие соцсферы в послании Путина

15:55 15.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Галина Карелова
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Галина Карелова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Галина Карелова. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. В послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию определен вектор на прорывное развитие социальной сферы, заявила РИА Новости зампредседателя Совета Федерации Галина Карелова.
"Послание президента носит социальный характер. Глава государства как и в предыдущих посланиях Федеральному собранию в определении основных направлений развития страны опирается на общественный запрос. Социальная политика требует тонкого регулирования. Владимир Владимирович Путин регулярно проводит прямые линии, встречается с людьми. Все решения и федерального, и регионального уровня должны обсуждаться и приниматься на основе мнения жителей нашей страны", - отметила Карелова.
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По ее мнению, именно по этой причине президент уделил в послании особое внимание проблемам повышения качества жизни граждан и преодолению бедности. "По сути, в послании предложена системная программа мер их решения. Бедность – одна из самых острейших проблем, актуальных не только для России, но и для большинства стран мира. К сожалению, она в первую очередь касается семей с детьми, многодетных семей, а также проживающих в сельской местности", - добавила вице-спикер СФ.
Она также подчеркнула, что вопросы демографии и помощи семьям с детьми всегда являлись приоритетными, и продолжением работы в этом направлении стали меры по повышению доступности и качества образования детей вне зависимости от места их проживания. "Наряду с этим Владимир Владимирович Путин еще раз подчеркнул значимость качественного совершенствования оказания первичной медицинской помощи. Глава государства обозначил пути решения проблем в данной сфере. Считаю необходимым ускорить развитие инфраструктуры здравоохранения, устранение дефицита кадров", - отметила Карелова.
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Кроме того, заместитель председателя Совфеда подчеркнула, что верхняя палата парламента продолжит работу по совершенствованию системы обеспечения лекарствами, а также расширению перечня орфанных заболеваний, финансируемых из бюджета.
Она также отметила, что, говоря о прорывном развитии социальной сферы, Путин обратил внимание на большое значение применения социальных инноваций. "В этой связи необходимо активнее распространять лучшие практики и проекты регионов, поддерживать новые решения, использовать возможности бизнеса. Только слаженная работа власти, бизнеса и некоммерческого сектора даст ощутимые результаты, позволит значительно повысить качество жизни и уровень благосостояния граждан", - заключила Карелова.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Онлайн
Вчера, 11:00Послание президента России Федеральному собранию
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Ключевые заявления
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Послание президента России Федеральному собраниюГалина КареловаСовет Федерации РФВладимир ПутинОбщество
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