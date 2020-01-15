В СФ отметили вектор на прорывное развитие соцсферы в послании Путина

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. В послании президента РФ В послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию определен вектор на прорывное развитие социальной сферы, заявила РИА Новости зампредседателя Совета Федерации Галина Карелова

"Послание президента носит социальный характер. Глава государства как и в предыдущих посланиях Федеральному собранию в определении основных направлений развития страны опирается на общественный запрос. Социальная политика требует тонкого регулирования. Владимир Владимирович Путин регулярно проводит прямые линии, встречается с людьми. Все решения и федерального, и регионального уровня должны обсуждаться и приниматься на основе мнения жителей нашей страны", - отметила Карелова.

По ее мнению, именно по этой причине президент уделил в послании особое внимание проблемам повышения качества жизни граждан и преодолению бедности. "По сути, в послании предложена системная программа мер их решения. Бедность – одна из самых острейших проблем, актуальных не только для России, но и для большинства стран мира. К сожалению, она в первую очередь касается семей с детьми, многодетных семей, а также проживающих в сельской местности", - добавила вице-спикер СФ.

Она также подчеркнула, что вопросы демографии и помощи семьям с детьми всегда являлись приоритетными, и продолжением работы в этом направлении стали меры по повышению доступности и качества образования детей вне зависимости от места их проживания. "Наряду с этим Владимир Владимирович Путин еще раз подчеркнул значимость качественного совершенствования оказания первичной медицинской помощи. Глава государства обозначил пути решения проблем в данной сфере. Считаю необходимым ускорить развитие инфраструктуры здравоохранения, устранение дефицита кадров", - отметила Карелова.

Кроме того, заместитель председателя Совфеда подчеркнула, что верхняя палата парламента продолжит работу по совершенствованию системы обеспечения лекарствами, а также расширению перечня орфанных заболеваний, финансируемых из бюджета.