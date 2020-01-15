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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T15:47+0300
https://ria.ru/20200115/1563453244.html
Матвиенко: в Конституцию внесут определение статуса Госсовета
https://cdn24.img.ria.ru/images/156340/67/1563406771_0:259:3072:1987_1036x0_80_0_0_45a245b6a24276684a0f169bcbcb8f8f.jpg
РИА Новости

Матвиенко: в Конституцию внесут определение статуса Госсовета

15:47 15.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя предложенные президентом изменения в Конституцию РФ, заявила, что они предполагают фиксацию статуса и значения Государственного совета.
"В конституции будет прописан Государственный совет... надо чётко прописать роль и значение, статус Государственного совета, и это поднимает роль руководителей субъектов федерации", - сказала Матвиенко.
По ее словам, Госсовет за время своего существования стал "очень серьёзным государственным институтом", однако его полномочия в Конституции сейчас не отражены.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
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Послание президента России Федеральному собраниюВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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