Матвиенко: в Конституцию внесут определение статуса Госсовета

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя предложенные президентом изменения в Конституцию РФ, заявила, что они предполагают фиксацию статуса и значения Государственного совета.
"В конституции будет прописан Государственный совет... надо чётко прописать роль и значение, статус Государственного совета, и это поднимает роль руководителей субъектов федерации", - сказала Матвиенко.
По ее словам, Госсовет за время своего существования стал "очень серьёзным государственным институтом", однако его полномочия в Конституции сейчас не отражены.