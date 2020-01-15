Матвиенко: в Конституцию внесут определение статуса Госсовета

"В конституции будет прописан Государственный совет... надо чётко прописать роль и значение, статус Государственного совета, и это поднимает роль руководителей субъектов федерации", - сказала Матвиенко.

По ее словам, Госсовет за время своего существования стал "очень серьёзным государственным институтом", однако его полномочия в Конституции сейчас не отражены.