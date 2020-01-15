Матвиенко призвала к обеспечению абсолютного суверенитета страны

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя предложенные президентом изменения в Конституцию РФ, заявила, что видит необходимость в дополнительных условиях для обеспечения абсолютного суверенитета России и приоритета Конституции страны над международным правом.
"Первая очень важная позиция - это создание условий для безусловного обеспечения суверенитета РФ и приоритета Конституции перед всеми международными соглашениями и договорами. Теперь в России не может исполняться ни один международный документ, если он противоречит нашей Конституции. Это фундаментальная вещь и очень-очень важная ", - сказала Матвиенко.
По ее словам, сегодня мы живем в "неспокойное время".
"Нужны дополнительные условия для обеспечения абсолютного суверенитета нашей страны, и в этой части, конечно же, приоритет Конституции над международными договорами и правом безусловно необходим", - добавила спикер Совфеда.