Матвиенко призвала к обеспечению абсолютного суверенитета страны

"Первая очень важная позиция - это создание условий для безусловного обеспечения суверенитета РФ и приоритета Конституции перед всеми международными соглашениями и договорами. Теперь в России не может исполняться ни один международный документ, если он противоречит нашей Конституции. Это фундаментальная вещь и очень-очень важная ", - сказала Матвиенко.