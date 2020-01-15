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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T16:00+0300
https://ria.ru/20200115/1563453042.html
Матвиенко призвала к обеспечению абсолютного суверенитета страны
https://cdn22.img.ria.ru/images/156244/53/1562445392_0:272:3072:2000_1036x0_80_0_0_3b6e6f4d125a348ce63825905a1a1666.jpg
РИА Новости

Матвиенко призвала к обеспечению абсолютного суверенитета страны

15:45 15.01.2020 (обновлено: 16:00 15.01.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступает на заседании президиума Совета законодателей при Федеральном Собрании
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступает на заседании президиума Совета законодателей при Федеральном Собрании
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя предложенные президентом изменения в Конституцию РФ, заявила, что видит необходимость в дополнительных условиях для обеспечения абсолютного суверенитета России и приоритета Конституции страны над международным правом.
"Первая очень важная позиция - это создание условий для безусловного обеспечения суверенитета РФ и приоритета Конституции перед всеми международными соглашениями и договорами. Теперь в России не может исполняться ни один международный документ, если он противоречит нашей Конституции. Это фундаментальная вещь и очень-очень важная ", - сказала Матвиенко.
По ее словам, сегодня мы живем в "неспокойное время".
"Нужны дополнительные условия для обеспечения абсолютного суверенитета нашей страны, и в этой части, конечно же, приоритет Конституции над международными договорами и правом безусловно необходим", - добавила спикер Совфеда.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Вчера, 15:12Послание президента России Федеральному собранию
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Послание президента России Федеральному собраниюКонституция РФВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФРоссияБезопасность
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