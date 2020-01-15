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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T16:01+0300
https://ria.ru/20200115/1563452526.html
Кузнецова прокомментировала введение бесплатного горячего питания
https://cdn23.img.ria.ru/images/155515/17/1555151797_0:299:2897:1929_1036x0_80_0_0_e4d2df1f1dc11c03ad05b09a01f27e93.jpg
РИА Новости

Кузнецова прокомментировала введение бесплатного горячего питания

15:38 15.01.2020 (обновлено: 16:01 15.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на церемонии вручения в Кремле орденов "Родительская слава" родителям многодетных семей. 30 мая 2019
 Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на церемонии вручения в Кремле орденов Родительская слава родителям многодетных семей. 30 мая 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Введение бесплатного горячего питания для учеников начальных классов позволит искоренить практику "разных столов" - раздельного льготного и общего меню для детей в образовательных учреждениях, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
Президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному Собранию, что все школьники начальных классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Он отметил, что бесплатное горячее питание в региональных школах, технически готовых к этому, младшеклассники начнут получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.

"Как же меня порадовало решение о бесплатном горячем питании для всех детей! Мы столько сил потратили в прошлом году на изучение ситуации в этой сфере, на контроль, борьбу с выявленными нарушениями и "разными столами"?! И теперь, благодаря решению президента сегодня может быть устранён целый блок проблем в этой сфере – все дети, независимо от дохода семьи, должны получать горячее питание", - написала Кузнецова в своем Instagram-аккаунте.

Ранее Всероссийский мониторинг качества питания в образовательных организациях, который проводился с марта по май 2019 года, выявил практику "разных столов" в 14 субъектах РФ: Тамбовской, Новосибирской, Брянской, Омской, Челябинской, Архангельской, Костромской, Курганской, Псковской, Кировской областях, Республиках Бурятия и Алтай, в Еврейской АО и Ханты-Мансийском АО-Югре. По данным Кузнецовой, на данный момент практически все регионы отчитались, что эта практика устранена.
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодного послания президента РФ Федеральному Собранию
Вчера, 12:42Послание президента России Федеральному собранию
Путин рассказал, где возьмут средства на питание в начальных классах
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Послание президента России Федеральному собраниюАнна КузнецоваВладимир ПутинРоссияОбщество
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