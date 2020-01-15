Кузнецова прокомментировала введение бесплатного горячего питания

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Введение бесплатного горячего питания для учеников начальных классов позволит искоренить практику "разных столов" - раздельного льготного и общего меню для детей в образовательных учреждениях, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
Президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному Собранию, что все школьники начальных классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Он отметил, что бесплатное горячее питание в региональных школах, технически готовых к этому, младшеклассники начнут получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.
"Как же меня порадовало решение о бесплатном горячем питании для всех детей! Мы столько сил потратили в прошлом году на изучение ситуации в этой сфере, на контроль, борьбу с выявленными нарушениями и "разными столами"?! И теперь, благодаря решению президента сегодня может быть устранён целый блок проблем в этой сфере – все дети, независимо от дохода семьи, должны получать горячее питание", - написала Кузнецова в своем Instagram-аккаунте.
Ранее Всероссийский мониторинг качества питания в образовательных организациях, который проводился с марта по май 2019 года, выявил практику "разных столов" в 14 субъектах РФ: Тамбовской, Новосибирской, Брянской, Омской, Челябинской, Архангельской, Костромской, Курганской, Псковской, Кировской областях, Республиках Бурятия и Алтай, в Еврейской АО и Ханты-Мансийском АО-Югре. По данным Кузнецовой, на данный момент практически все регионы отчитались, что эта практика устранена.