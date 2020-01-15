Кузнецова прокомментировала введение бесплатного горячего питания

"Как же меня порадовало решение о бесплатном горячем питании для всех детей! Мы столько сил потратили в прошлом году на изучение ситуации в этой сфере, на контроль, борьбу с выявленными нарушениями и "разными столами"?! И теперь, благодаря решению президента сегодня может быть устранён целый блок проблем в этой сфере – все дети, независимо от дохода семьи, должны получать горячее питание", - написала Кузнецова в своем Instagram-аккаунте.