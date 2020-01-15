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Религия и мировоззрение
2020-01-15T15:57+0300
https://ria.ru/20200115/1563452414.html
Российские космонавты приняли участие в акции против ксенофобии
https://cdn22.img.ria.ru/images/156345/42/1563454281_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_67441e70c98e3691cd646671d36d63c1.jpg
РИА Новости

Российские космонавты приняли участие в акции против ксенофобии

15:38 15.01.2020 (обновлено: 15:57 15.01.2020)
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© Фото предоставлено пресс-службой Российского еврейского конгресса (РЕК)Российский космонавт Александр Скворцов – участник международной акции в социальных сетях против ксенофобии и Холокоста "Мы помним"/"We remember"
Российский космонавт Александр Скворцов – участник международной акции в социальных сетях против ксенофобии и Холокоста Мы помним/We remember
© Фото предоставлено пресс-службой Российского еврейского конгресса (РЕК)
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка присоединились к международной акции в социальных сетях против ксенофобии и Холокоста "Мы помним"/"We remember", сообщила в среду пресс-служба Российского еврейского конгресса (РЕК).
"Российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка присоединились к международной акции в социальных сетях "Мы помним"/"We remember". Это акция солидарности всех, кто выступает против любых форм ксенофобии и против повторения трагедии Холокоста в отношении любого народа на Земле", - сказал в среду глава пресс-службы РЕК Михаил Савин.
Фотографии Скворцова и Скрипочки, которые держат в руках таблички с надписью "Мы помним"/"We remember", выложены на официальной странице Роскосмоса в Facebook.
По словам Савина, Российский еврейский конгресс совместно с Всемирным еврейским конгрессом ежегодно проводит акцию "Мы помним" в преддверии "Недели памяти жертв Холокоста". Это цикл образовательных, культурных и просветительских мероприятий, которые приурочены к Международному дню памяти жертв Холокоста (27 января).
"По решению ООН для этой памятной даты был выбран тот самый день, когда Красная армия в 1945 году освободила самый страшный нацистский лагерь смерти - "Аушвиц" (Освенцим). Важнейшая цель "Недели памяти" - не допустить пересмотра итогов Второй мировой войны, заявить о недопустимости любых видов межнациональной ненависти и напомнить о решающей роли Красной армии в спасении евреев Европы", - сказал Савин.
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Российский еврейский конгресс (РЕК) — светская некоммерческая еврейская организация России, член Всемирного еврейского конгресса (ВЕК). РЕК реализует благотворительные программы, направленные на укрепление и развитие еврейских общин России и сохранение еврейской идентичности.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеОлег СкрипочкаАлександр СкворцовОсвенцимРоссийский еврейский конгрессРоскосмосМоскваООНОбщество
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