Российские космонавты приняли участие в акции против ксенофобии

Российский космонавт Александр Скворцов – участник международной акции в социальных сетях против ксенофобии и Холокоста "Мы помним"/"We remember"

© Фото предоставлено пресс-службой Российского еврейского конгресса (РЕК) Российский космонавт Александр Скворцов – участник международной акции в социальных сетях против ксенофобии и Холокоста "Мы помним"/"We remember"

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка присоединились к международной акции в социальных сетях против ксенофобии и Холокоста "Мы помним"/"We remember", сообщила в среду пресс-служба Российского еврейского конгресса (РЕК).

"Российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка присоединились к международной акции в социальных сетях "Мы помним"/"We remember". Это акция солидарности всех, кто выступает против любых форм ксенофобии и против повторения трагедии Холокоста в отношении любого народа на Земле", - сказал в среду глава пресс-службы РЕК Михаил Савин.

Фотографии Скворцова и Скрипочки, которые держат в руках таблички с надписью "Мы помним"/"We remember", выложены на официальной странице Роскосмоса в Facebook.

По словам Савина, Российский еврейский конгресс совместно с Всемирным еврейским конгрессом ежегодно проводит акцию "Мы помним" в преддверии "Недели памяти жертв Холокоста". Это цикл образовательных, культурных и просветительских мероприятий, которые приурочены к Международному дню памяти жертв Холокоста (27 января).

"По решению ООН для этой памятной даты был выбран тот самый день, когда Красная армия в 1945 году освободила самый страшный нацистский лагерь смерти - "Аушвиц" (Освенцим). Важнейшая цель "Недели памяти" - не допустить пересмотра итогов Второй мировой войны, заявить о недопустимости любых видов межнациональной ненависти и напомнить о решающей роли Красной армии в спасении евреев Европы", - сказал Савин.

По информации организаторов, в январе 2019 года в акции приняли участие 1,5 миллиона человек из 50 стран.