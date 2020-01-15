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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T15:33+0300
https://ria.ru/20200115/1563451222.html
Эксперт назвала плюсы введения бесплатного горячего питания в школах
https://cdn25.img.ria.ru/images/28545/29/285452931_0:190:2881:1811_1036x0_80_0_0_9325837610d0b615ee9a8995c7e324a5.jpg
РИА Новости

Эксперт назвала плюсы введения бесплатного горячего питания в школах

15:33 15.01.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРабота столовой-пекарни в средней школе № 1 города Светлогорска Калининградской области
Работа столовой-пекарни в средней школе № 1 города Светлогорска Калининградской области
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Введение бесплатного горячего питания для учеников начальных классов позволит избежать дискриминации в школах, поскольку у нуждающихся семей исчезнет необходимость писать заявление на обеспечение питанием, считает глава Национального родительского комитета Ирина Волынец.
Президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию, что все школьники начальных классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Он отметил, что бесплатное горячее питание в региональных школах, технически готовых к этому, младшеклассники начнут получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодного послания президента РФ Федеральному Собранию
Вчера, 12:42Послание президента России Федеральному собранию
Путин рассказал, где возьмут средства на питание в начальных классах
"Сегодня самый настоящий праздник российской семьи, российской демографии. Сегодняшние инициативы станут отправной точкой для вывода нашей демографической прямой из штопора", - сказала Волынец РИА Новости. Она отметила, что врачи и учителя, "те профессии, которые испокон веков представляли собой опору нации, элиту нации, дождались наконец-то своего звездного часа".
"То, что озвучено, например, что питание будет до четвертого класса… об этом говорили, конечно, но теперь президент это окончательно утвердил. Это тоже, здорово", - сказала она.
Волынец обратила внимание на то, что эта помощь будет носить не адресный характер, а общий, "что позволит избежать дискриминации" в школах. "Потому что многие по-настоящему нуждающиеся семьи часто не подавали вот эти заявления на питание, потому что детям было неприятно себя ощущать вот такими дискриминированными", - пояснила она.
"Здесь вот такой огромный шаг навстречу сохранения достоинства наших детей. Это тоже дорогого стоит", - заключила Волынец.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Онлайн
Вчера, 11:00Послание президента России Федеральному собранию
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Ключевые заявления
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Послание президента России Федеральному собраниюИрина ВолынецВладимир ПутинРоссияОбщество
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