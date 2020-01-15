Эксперт назвала плюсы введения бесплатного горячего питания в школах

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Введение бесплатного горячего питания для учеников начальных классов позволит избежать дискриминации в школах, поскольку у нуждающихся семей исчезнет необходимость писать заявление на обеспечение питанием, считает глава Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию, что все школьники начальных классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием . Он отметил, что бесплатное горячее питание в региональных школах, технически готовых к этому, младшеклассники начнут получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.

"Сегодня самый настоящий праздник российской семьи, российской демографии. Сегодняшние инициативы станут отправной точкой для вывода нашей демографической прямой из штопора", - сказала Волынец РИА Новости. Она отметила, что врачи и учителя, "те профессии, которые испокон веков представляли собой опору нации, элиту нации, дождались наконец-то своего звездного часа".

"То, что озвучено, например, что питание будет до четвертого класса… об этом говорили, конечно, но теперь президент это окончательно утвердил. Это тоже, здорово", - сказала она.

Волынец обратила внимание на то, что эта помощь будет носить не адресный характер, а общий, "что позволит избежать дискриминации" в школах. "Потому что многие по-настоящему нуждающиеся семьи часто не подавали вот эти заявления на питание, потому что детям было неприятно себя ощущать вот такими дискриминированными", - пояснила она.