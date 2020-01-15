Путин: школьников начальных классов обеспечат бесплатным питанием

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Все школьники начальных классов в России будут обеспечены бесплатным горячим питанием, заявил президент России Владимир Путин.
"Предлагаю обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с 1 по 4 классы", - сказал Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.
Он отметил, что когда ребенок идет в школу, у родителей, особенно у мам, появляется больше возможностей выйти на работу, получить дополнительный доход, однако и расходы семьи, чтобы собрать ребенка в школу, тоже возрастают.