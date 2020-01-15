Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T12:56+0300
https://ria.ru/20200115/1563437049.html
Путин: школьников начальных классов обеспечат бесплатным питанием
https://cdn23.img.ria.ru/images/156343/65/1563436517_0:0:2897:1630_1036x0_80_0_0_50e2bcdefa2ddaf9520d98caf0a98d53.jpg
РИА Новости

Путин: школьников начальных классов обеспечат бесплатным питанием

12:25 15.01.2020 (обновлено: 12:56 15.01.2020)
1700
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Все школьники начальных классов в России будут обеспечены бесплатным горячим питанием, заявил президент России Владимир Путин.
"Предлагаю обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с 1 по 4 классы", - сказал Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.
Он отметил, что когда ребенок идет в школу, у родителей, особенно у мам, появляется больше возможностей выйти на работу, получить дополнительный доход, однако и расходы семьи, чтобы собрать ребенка в школу, тоже возрастают.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
Вчера, 02:25
Ежегодные послания президента Федеральному Собранию
Послание Владимира Путина Федеральному собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
2501011
Обсудить 0
Послание президента России Федеральному собраниюСоциальный навигаторСН_ОбразованиеВладимир ПутинРоссияОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Школьники начнут получать бесплатное горячее питание с 1 сентября
Путин призвал увеличить зарплату классным руководителям
Путин поручил ввести доплаты для классных руководителей из бюджета
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодного послания президента РФ Федеральному Собранию
Путин предложил увеличить материнский капитал
Путин предложил ежемесячные выплаты для детей от трех до семи лет
Путин предложил ввести выплаты на детей от трех до семи лет
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодного послания президента РФ Федеральному Собранию
Путин рассказал, где возьмут средства на питание в начальных классах
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Материнский капитал в России будут выдавать при рождении первенца
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Ключевые заявления
Посольство РФ в Таллине
Посольство в Эстонии начало прием заявок на бесплатное обучение в РФ
Видео возможного попадания двух ракет в Boeing
NYT показала видео возможного попадания двух ракет в Boeing в Иране
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин пообещал продлить программу материнского капитала до 2026 года
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин заявил о необходимости масштабной программы поддержки семей
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодного послания президента РФ Федеральному Собранию
Труд преподавателей должен оплачиваться достойно, заявил Путин
Ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Путин призвал ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Выплаты на детей от трех до семи лет составят 5,5 тысячи рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:27Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России
05:26Синоптики рассказали, когда в России начинается климатическая весна
05:16В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в России в феврале
05:13В Японии создали кризисный отдел из-за случая пневмонии нового типа
05:09Вашингтон и Сеул не смогли договориться о разделении военных расходов
05:06В Сирии боевики продолжают обстреливать населенные пункты под Алеппо
05:03Глава МИД Пакистана заявил, что на встрече с Помпео обсудит Иран
05:02Жириновский ответил на вопрос о намерении посадить Соловьева в тюрьму
04:57В Хабаровском крае посчитали, сколько региону нужно на детские пособия
04:47Машков прокомментировал то, что "Дылда" не стала номинантом на "Оскар"
04:41Ъ: Медведев планировал реформу политической системы
04:39Роскосмос нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
04:36В Бейруте армия взяла под контроль район около российского посольства
04:32В Палестине рассказали о перспективах переговоров с Израилем
04:28В Палестине назвали темы, которые будут обсуждать Путин и Аббас
04:23В США ждут ускорения роста экономики из-за соглашения с Китаем и USMCA
04:15В Палестине считают, что у США нет плана по урегулированию в регионе
04:04В Японии выявили первый случай заболевания коронавирусом нового типа
03:54Михалков ответил Жириновскому на его предложение поменять гимн России
03:47В Египте задержали членов "турецкого информационного комитета"
Лента новостейМолния