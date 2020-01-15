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Путин поручил продумать запуск производства аналога "Кукурузника"
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РИА Новости

Путин поручил продумать запуск производства аналога "Кукурузника"

15:33 15.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет Ан-2
Самолет Ан-2
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Самолет Ан-2. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству продумать запуск серийного производства самолета "Байкал" - аналога "Кукурузника" (Ан-2), сообщается на сайте Кремля.
Соответствующее поручение было дано по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 11 декабря 2019 года.
"Рассмотреть вопрос о проектировании и запуске серийного производства самолета "Байкал" на основе прототипа ТВС-2ДТС, а также его сертификации с учетом реализации проекта по созданию легкого многоцелевого самолета, обратив особое внимание на объемы и источники финансирования соответствующих работ, а также его финансово-экономические и летно-технические параметры", - говорится в сообщении.
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В августе прошлого года Минпромторг анонсировал создание нового регионального самолета вместимостью 9-14 человек вместо "Кукурузника". Изначально планировалось, что Ан-2 заменит одномоторный самолет ТВС-2ДТС "Байкал", разработанный Сибирским НИИ авиации на базе "Кукурузника". Его серийное производство предполагалось начать в 2021 году на Улан-Удэнском авиазаводе.
В Минпромторге ранее также сообщали, что ТВС-2ДТС – это экспериментальный образец воздушного судна, созданный для отработки новых технологий, и с учетом полученного научно-технического задела в рамках работы ЛМС (легкий многоцелевой самолет) создается новый серийный самолет.
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Министерство промышленности и торговли РФВладимир ПутинЭкономика
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