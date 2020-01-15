Путин поручил продумать запуск производства аналога "Кукурузника"

"Рассмотреть вопрос о проектировании и запуске серийного производства самолета "Байкал" на основе прототипа ТВС-2ДТС, а также его сертификации с учетом реализации проекта по созданию легкого многоцелевого самолета, обратив особое внимание на объемы и источники финансирования соответствующих работ, а также его финансово-экономические и летно-технические параметры", - говорится в сообщении.