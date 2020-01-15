СМИ: при мятеже в столице Судана во вторник погибли девять человек

КАИР, 15 янв - РИА Новости. Девять человек, включая четырех гражданских лиц, погибли в результате стрельбы, произошедшей накануне в столицы Судана Хартуме, сообщает телеканал "Аль-Хадас" со ссылкой на военные источники.
"Военные сообщили о прекращении мятежа, жертвами которого стали девять человек, в том числе четверо гражданских", - говорится в сообщении телеканала в Twitter.
Накануне сотрудники управления операций службы общей разведки Судана открыли в Хартуме огонь в воздух в знак протеста против мер в рамках реструктуризации ведомства, а также объемов компенсаций сотрудникам по окончании службы. Предположительно, организаторами "мятежа спецслужб" могли стать экс-руководители этого ведомства или же высокопоставленные начальники, которые ожидают скорого увольнения.
В результате перестрелки в столице между спецслужбами и военными, продолжавшейся до позднего вечера, погиб, по меньшей мере, один суданский военнослужащий и еще семь были ранены. Поздно вечером суданская армия взяла под свой контроль штаб-квартиры управления операций службы общей разведки, мятежники были задержаны.